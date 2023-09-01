В Україні хочуть радикально поміняти виплату зарплат: в чому справа

Українським держслужбовцям з 1 січня 2024 року можуть почати по-новому встановлювати зарплати, каже український прем'єр Денис Шмигаль.

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Як пише прем'єр Шмигаль, планується встановлювати зарплати держслужбовцям на підставі класифікації посад / Колаж фото УНІАН

В Україні держслужбовцям вже з 1 січня 2024 року можуть почати по-новому встановлювати зарплати. Зокрема, в Кабміні хочуть підняти роль посадового окладу і усунути зловживання під час нарахування додаткових виплат і премій. Про це повідомив на своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що, зокрема, відповідний законопроєкт №8222 вже пройшов перше читання у Верховній Раді, а державний бюджет України на 2024 рік готують "з урахуванням нових підходів".

Крім того, пише Шмигаль, планується встановлювати зарплати держслужбовцям на підставі класифікації посад.

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"Зміни в оплаті праці спрямовані на зменшення диспропорцій. А також справедливий підхід до встановлення заробітної плати державних службовців",-сказав прем'єр-міністр.

Водночас, у Верховній Раді також зареєстровано законопроект № 9565, яким, зокрема, пропонується на час воєнного стану обмежити місячний заробіток посадових осіб 15 мінімальними зарплатами (станом на 2023 рік це приблизно 100,5 тисячі грн) – включаючи різні надбавки, премії та інше.

Виняток хочуть зробити тільки для:

військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань;

правоохоронців та розвідників, які виконують функції із забезпечення оборони держави.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, придбаний до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була подана на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

Пізніше тодішній керівник Міністерства соцполітики Марина Лазебна заявила, що до кінця війни в Україні в автоматичному режимі продовжити виплату всіх допомог - як соціальних допомог, так і субсидій.

За словами чиновниці, на даний момент в Україні соціальну допомогу в різних розмірах отримують близько шести мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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