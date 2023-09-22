В Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн: кому пощастить і коли трапиться

В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

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У 2024 році максимальна пенсія становитиме 23 610 грн / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з 1 січня нинішнього року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн (+2 680 грн порівняно з показником минулого року). Про це йдеться у проекті бюджету України на 2024 рік.

Справа в тому, що в Україні згідно із законодавством максимальна пенсія обмежена 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність. Прожитковий мінімум для цієї категорії українців з січня збільшиться з 2093 до 2361 грн (таким же буде мінімальний розмір пенсії), а максимальна пенсія, відповідно, в десятикратному розмірі.

Хто має право на максимальну пенсію

В Україні більшість людей, які отримують максимальну пенсію, належать до пільгових категорій. В першу чергу, це військовослужбовці та ліквідатори аварії на ЧАЕС. Також отримувати високі пенсії можуть ті, хто всю свою трудову кар'єру отримував високу офіційну зарплату. На даний момент для того, щоб заробити максимальну пенсію, потрібно отримувати зарплату близько 70 тисяч грн на місяць (причому протягом 35 років).

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Єдина категорія українців, розмір пенсії яких не обмежений, – колишні судді. Їх середня пенсія наближається до 100 тис. грн. Їм вдалося через Конституційний суд відстояти право отримувати виплати без обмежень.

При цьому середня пенсія в Україні, за останніми даними, становить 5,3 тисячі грн. Традиційно найвищі пенсії отримують в Києві (в першу чергу, пов'язано з високою середньою зарплатою). Тобто київські пенсіонери на заслуженому відпочинку в середньому отримують 7,1 тисячі грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в липні 2023 року відбувся перерахунок пенсій - і деякі категорії українців змогли отримати до 1000 гривень. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам і науковцям.

Як повідомляв Главред, після закінчення повномасштабної війни проти Росії знову виникне питання перегляду пенсійного віку.

Є два варіанти розвитку ситуації. Перший - пенсійний вік не підвищуватимуть до 2028 року. Другий - пенсійний вік підвищать раніше, після закінчення війни. Це залежить від дуже багатьох факторів ‒ і від ситуації на ринку праці, і від демографічної ситуації, і від вимог, які висуваються з боку міжнародних кредиторів України.

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