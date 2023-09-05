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"Мають отримувати більше": на кого із переселенців чекає збільшення виплат

Юлія Куришко
5 вересня 2023, 22:54 оновлено 5 вересня, 23:11
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Уряд планує збільшити грошову допомогу для деякої категорії переселенців.
'Мають отримувати більше': на кого із переселенців чекає збільшення виплат
Для переселенців збільшать виплати / колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що внутрішньо переміщеним особам збільшать виплати.

Як зазначила Верещук в ефірі телемарафону Єдині новини, що з наступного року виплати для переселенців зростуть. Головною підставою для виплат має бути прописка у небезпечному регіоні.

Сума виплат для ВПО зараз: 2 000 гривень отримують дорослі особи, а діти до 18 років та особи із інвалідністю - 3 000 гривень.

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"Оптимізується процес виплат на предмет того, якщо в людини заробітна плата 50 тисяч гривень й більше, якщо людина може собі дозволити купити нову автівку, то 2 000 гривень від держави їй не так треба, як багатодітній сім’ї, мамі одинокій з дитиною. Ті, хто цього потребують, мають отримувати більше, бо все-таки 2 000 гривень - це дуже мало", - наголосила

Саме завдяки оптимізації витрат на соціальні виплати, уряд планує збільшити грошову допомогу для деяких переселенців. Її новий розмір поки що невідомий. Точніше можна буде говорити після затвердження бюджету на 2024 рік.

Нагадаємо, що із 1 вересня відбудеться посилення правил виплат переселенцям і перевірки пенсіонерів. З 1 вересня 2023 року в Україні остаточно посиляться правила виплат для переселенців і почнеться масштабна верифікація одержувачів пенсій.

Уряд змінив терміни і дати виплат переселенцям. У Мінсоцполітики назвали нові дати, в які буде нараховуватися грошова допомога на проживання внутрішнім переселеним особам.

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війна в Україні переселенці соціальні виплати
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