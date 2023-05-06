Тариф на електроенергію в Україні може зрости майже в два рази: в чому причина

За висновками експертів, українці можуть почати платити за світло за європейськими тарифами.

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Тариф на електроенергію в Україні може зрости майже в два рази / фото Унтан, колаж Главред

В Україні тариф на електроенергію можуть підвищити до 2,4 гривень і 2,8 гривень за 1 кВт*год.

При цьому зараз за кожен кВт*год потрібно платити 1,44 грн при споживанні до 250 кВт*год на місяць і 1,68 грн – при перевищенні цього ліміту, пише Укрінформ.

За висновками експертів, Україні вже скоро доведеться компенсувати брак власної генерації за рахунок імпорту. А це ще вище цифри (біржова ціна на електроенергію в Східній Європі перевищує 180 євро за МВт, що в перерахунку — понад 7,2 гривень за кВт*год) і великі витрати бюджету для компенсації різниці в тарифах.

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Якщо ж вартість електрики для значної частини споживачів в чотири або п'ять разів вище, повинні розуміти: за все хтось повинен платити. Формально збиток від застосування знижених тарифів через механізм покладання державою спеціальних обов'язків (ПСО) лягає на дві державні компанії - "Енергоатом" (85% навантаження) і "Укргідроенерго".

Фактично ж за це платимо всі ми через державний бюджет. Бо в умовах війни держкомпанії вже не можуть, як раніше, компенсувати свої втрати через продаж електроенергії бізнесу за ринковими цінами. Споживання ж в комерційному сегменті різко знизилося.

Раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Нагадаємо, в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", — повідомлялося в тексті.

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