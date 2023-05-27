Подорожчає на 30%: ЗМІ розповіли, як сильно планується підняти тариф на воду

В Україні тарифи на воду підвищать з 1 липня, пишуть ЗМІ. В середньому підвищення в рамках двох етапів має скласти близько 30% (у липні приблизно на 14,1%).

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ЗМІ розповіли, як сильно планується підняти тариф на воду / Колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні тарифи на воду планують підвищити з 1 липня нинішнього року. Як йдеться в повідомленні порталу "Обозрєватєль", в середньому підвищення в рамках двох етапів має скласти близько 30% (у липні приблизно на 14,1%).

Згідно з оцінками експертів, в результаті середньостатистична сім'я українців в середньому буде щомісяця платити як мінімум на 30-70 грн більше.

Є прогнози, що, наприклад, в Києві кубічний метр води може подорожчати в липні до 40,4 грн. Якщо сім'я використовує в середньому близько п'яти кубометрів, тоді в березні доведеться заплатити за воду 151,9 грн, в квітні – 190,5, а в липні – вже 202 грн. Тобто щомісячна сума в платіжці в результаті двоетапного подорожчання збільшиться на 50,1 грн.

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Далі – для прикладу - у Дрогобичі вже зараз кубометр холодної води коштує 43,46 грн. А в липні - 57,8 грн. Відповідно, середньостатистична сім'я, яка використовує п'ять кубометрів води, зараз платить 217,3 грн, а в липні заплатить на 71,7 грн більше – 289 грн.

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Нагадаємо, в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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