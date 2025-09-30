Українців попередили про зменшення пенсійних виплат: кого торкнеться

Нове пенсійне забезпечення почне виплачуватися не з початку місяця, а з дати подання заяви.

Українців попередили про урізання пенсій / колаж: Главред, фото: УНІАН

Перехід на інший вид пенсії здійснюється з моменту подання заяви

Пенсія по інвалідності найчастіше виявляється нижчою, ніж пенсія за віком

Українці можуть розраховувати на зміну виду одержуваної пенсії, однак варто враховувати, що після переходу її розмір може зменшитися.

Перехід на інший вид пенсії здійснюється з моменту подання відповідної заяви та всіх необхідних документів, пише На пенсії.

При цьому важливо розуміти: нове пенсійне забезпечення почне виплачуватися не з початку місяця, а з дати подання заяви.

Також під час переходу можуть бути враховані доходи за окремі періоди страхового стажу, що в деяких випадках дозволяє збільшити розмір виплат.

Тим, хто планує змінити пенсію за віком на пенсію по інвалідності, варто уважно все зважити. Згідно з чинними нормами, пенсія по інвалідності найчастіше виявляється нижчою, ніж пенсія за віком.

Щоб прийняти обґрунтоване рішення, рекомендується проконсультуватися у відділенні Пенсійного фонду або звернутися до профільного фахівця - наприклад, до юриста. Це допоможе оцінити всі можливі наслідки та обрати найбільш вигідний варіант.

Зміна пенсій: що кажуть експерти

Експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін зазначив, що в деяких випадках пенсіонерам необхідно особисто подавати заяву до Пенсійного фонду для перегляду розміру своїх виплат. Він пояснив, що, наприклад, у квітні 2025 року автоматичний перерахунок не здійснювали, якщо з моменту попереднього минуло менше ніж два роки.

Крім того, фахівець додав, що поки складно сказати, наскільки відчутним буде такий перерахунок і чи призведе він до значного збільшення пенсії.

Про джерело: "На пенсии" Інформаційний портал, на базі популярного друкованого видання - газети "На пенсії". Доступною мовою висвітлюємо питання пенсії, пенсійного забезпечення, пільг, субсидій в Україні, а також про життя пенсіонерів, повідомляє "На пенсії".

