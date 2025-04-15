В Україні ввели нові штрафи для роботодавців - кого і за що каратимуть

Верховна Рада дозволила перевірки роботодавців на предмет мобінгу, передбачивши за цькування найманих працівників штраф у розмірі до 3400 гривень.

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Роботодавців чекають перевірки та штрафи / Колаж Главред, фото: УНІАН

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Рада ухвалила закон щодо перевірок працедавців на предмет мобінгу

Максимальний штраф за цькування працівників 3400 гривень

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє перевірки роботодавців на предмет мобінгу (цькування) працівників. Законопроєкт №11044 підтримали 245 народних депутатів. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Раніше на період воєнного стану діяла заборона на такі перевірки, однак 15 квітня парламент скасував це обмеження, остаточно ухваливши відповідний закон.

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За що будуть карати роботодавців

Законодавча ініціатива з’явилася на тлі зростання кількості скарг, які надходять до Держслужби з питань праці щодо випадків мобінгу.

Авторка документа, народна депутатка Юлія Гришина, вона неодноразово підкреслювала важливість розблокування можливості позапланового державного контролю за зверненнями працівників або профспілок щодо фактів цькування навіть у період воєнного стану.

"Мобінг – це порушення прав людини у трудових відносинах, яке проявляється через психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності. На робочому місці від нього потерпають чоловіки й жінки, досвідчені професіонали і молоді працівники", – зазначила Гришина 11 квітня 2025 року анонсуючи розгляд даного законопроєкту у Верховній Раді.

Депутатка нагадала, що ще в грудні 2022 року набрав чинності закон, спрямований на запобігання та протидію мобінгу. Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії було ухвалено закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", який заборонив проведення позапланових перевірок у сфері праці, за винятком окремих ситуацій.

"Отже, перевірки у випадках мобінгу призупинені, але проблема нікуди не поділась. За 2023 рік до Держслужби з питань праці надійшло 553 звернення щодо ознак мобінгу, за 2024-й – 583, за 2025-й – уже 76. І це лише офіційно", – зауважила Гришина.

Які штрафи за порушення прав працівників - штрафи за мобінг в Україні

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за мобінг передбачено штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 30 годин. Якщо порушення вчиняють ФОПи, які використовують найману працю, або посадові особи, їм загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень або від 30 до 40 годин громадських робіт.

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