Українцям почали доплачувати по 500 грн до пенсії: хто в списку

В Україні, учасники бойових дій, які вийшли на пенсія, мають право на доплату в розмірі 523,25 грн. Однак, загальна сума пенсії такого громадянина не може бути менше 4395,3 грн (210% від прожиткового мінімуму).
Крім того, існує цільова фінансова допомога в розмірі 40 гривень, передбачена Законом "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів, які отримали травми в результаті війни" з 2004 року, пише виданням "На пенсії".
Доплата за статус учасника бойових дій (УБД) встановлюється для будь-якого виду пенсії на підставі постанови Уряду. Цей статус можуть отримати як військові, так і цивільні пенсіонери.
Відносно віку виходу на пенсію, чоловіки, які мають статус учасника бойових дій, можуть вийти на пенсію у віці 55 років, в той час як жінки - в 50 років.
Для дострокового виходу на пенсію чоловікам необхідно мати стаж не менше 25 років, а жінкам - не менше 20 років. При цьому вислуга років військовослужбовців дорівнює страховому стажу. Кадрові військові, при наявності необхідної вислуги років, можуть вийти на пенсію раніше.
Пенсії в Україні
Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через війну.
Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила-до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
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