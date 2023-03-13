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Українцям почали доплачувати по 500 грн до пенсії: хто в списку

13 березня 2023, 09:26
Право на доплату мають не всі громадяни. Їхня пенсія має становити мінімум 4395 гривень.
Пенсія
Пенсії / УНІАН

В Україні, учасники бойових дій, які вийшли на пенсія, мають право на доплату в розмірі 523,25 грн. Однак, загальна сума пенсії такого громадянина не може бути менше 4395,3 грн (210% від прожиткового мінімуму).

Крім того, існує цільова фінансова допомога в розмірі 40 гривень, передбачена Законом "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів, які отримали травми в результаті війни" з 2004 року, пише виданням "На пенсії".

Доплата за статус учасника бойових дій (УБД) встановлюється для будь-якого виду пенсії на підставі постанови Уряду. Цей статус можуть отримати як військові, так і цивільні пенсіонери.

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Відносно віку виходу на пенсію, чоловіки, які мають статус учасника бойових дій, можуть вийти на пенсію у віці 55 років, в той час як жінки - в 50 років.

Для дострокового виходу на пенсію чоловікам необхідно мати стаж не менше 25 років, а жінкам - не менше 20 років. При цьому вислуга років військовослужбовців дорівнює страховому стажу. Кадрові військові, при наявності необхідної вислуги років, можуть вийти на пенсію раніше.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила-до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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Автор: Сергій Кущ
пенсії новини України
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