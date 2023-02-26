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Підвищення пенсій у 2023 році: у Мінсоцполітики пояснили, чому індексація буде не більше 1500 грн

26 лютого 2023, 13:21
Керівник Мінсоцполітики Оксана Жолнович розповіла, чому для українців довелося обмежити індексацію пенсій у 2023 році.

Пенсія
Чому індексація буде не більше 1500 грн: відповідь Мінсоцполітики / УНІАН і ua.depositphotos.com

Пенсійні виплати в березні цього року проіндексують майже на 20%. Про це в ефірі єдиного телемарафону заявила керівник Міністерства соцполітики Оксану Жолнович.

"Індексація здійснюється за складною формулою. Інфляція - лише частина цієї формули. Це, щоб відразу було зрозуміло, чому у нас вийшло 19,7%. Практично буде збільшена пенсія для наших пенсіонерів. Тому що беруться і попередні роки, середня заробітна плата, інфляція і таким чином виводиться та сума індексації, або відсоток індексації", — сказав він.

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За словами Жолнович, у 2023 році держава спеціально запровадила механізм збалансування пенсій (для того, щоб усі отримали плюс-мінус рівномірну індексацію).

"Ми подивилися, що найменші пенсії не потрапляють під індексацію. Що мається на увазі? Є приблизно 4 млн осіб, у яких або стаж не надто великий (колись можна було виходити на пенсію, маючи 5 років страхового стажу), або заробітна плата була дуже низька. І, відповідно, розрахунок їх пенсії маленький, може бути 1,5 тисячі або 1,7 тисячі [...]. Якщо у тебе така маленька пенсія, але тобі, наприклад, 70 років і у тебе повний страховий стаж, тобі точно заплатять 3 тисячі гривень. Це означає, що до твоєї 1, 5 тисячі ще дадуть дотяжку, тому ми прийняли за факт ту пенсію, яка була розрахована в минулому році людям 1 березня, і говоримо людям, що це стала виплата для пенсіонерів, які отримують найменше, і ми її проіндексуємо на 19,7%, і кожному з одержувачів таких мінімальних пенсій додамо не менше 400 гривень", — сказала чиновниця.

Як каже Жолнович, людина з інвалідністю, яка з'явилася внаслідок його роботи ліквідатором наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, отримає 1,4 тисячі гривень. У військових пенсіонерів середня доплата теж буде такою. У пенсіонерів за загальним стажем, за віком, у яких пенсія більше мінімальної, доплата в середньому складе 750 гривень.

"Ми обмежили верхню виплату індексацій 1500 гривнями і не більше. Навіть якщо для великих пенсій розрахунок буде більшим, ми все одно зробимо 1500 гривень. Чому? Тому що нам потрібен ресурс для Ось цих найменших виплат, щоб дати можливість по 400, по 500 грн додати нашим пенсіонерам з найменшими пенсіями", — підсумувала чиновниця.

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