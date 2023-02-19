Індексація пенсій навесні: хто зобов'язаний отримати не менше 4395 грн і доплату в 523 грн

Юристи роз'яснили норми пенсійного законодавства щодо забезпечення учасників бойових дій та плани Кабміну щодо індексації пенсій.

Як і для кого буде відбуватися індексація пенсій / Колаж фото УНІАН

Навесні нинішнього року Кабінет Міністрів планує провести індексацію пенсій. Про це повідомляє портал "На пенсії".

В першу чергу зміни торкнуться учасників бойових дій. Вони мають право на доплату до пенсії у розмірі 523,25 грн. При цьому загальний розмір пенсії такої людини ніяк не може бути менше, ніж 4395 грн 30 коп.

Крім цієї доплати, існує також цільова грошова допомога в розмірі 40 гривень. Вона передбачена з 2004 року законом "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій (УБД) та осіб з інвалідністю в результаті війни". Ця норма діє на підставі постанови Кабміну, причому доплати за статус УБД застосовується до будь-якої пенсії. І такий статус можуть мати і військові, і цивільні пенсіонери.

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Далі − з приводу віку виходу на пенсію — чоловіки (і кадрові офіцери, і ні), у яких є статус учасника бойових дій, можуть виходити на пенсію в 55 років, а жінки - в 50 років.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів людей. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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