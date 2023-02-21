Індексація пенсій: стало відомо, хто отримає найбільші та найменші доплати

Уряд розглядає можливість підвищити пенсію для 10 мільйонів українців. Розмір індексації може досягнути 20%.

Українцям проіндексують пенсії / Колаж фото ua.depositphotos.com

У березні очікується індексація пенсій в Україні. Вона може відбутися на рівні 20%, однак розмір підвищення будуть розраховувати індивідуально. Про це повідомляє Obozrevatel.

Зазначається, що всі можливі надбавки до пенсії не будуть індексуватись. Найменший розмір індексації буде для тих, хто отримує мінімальну пенсію. Максимальна сума збільшення становитиме 1500 грн:

пенсія без надбавок 2100 грн - збільшення на 420 грн;

пенсія 3000 грн - на 600 грн;

пенсія 3500 грн - на 700 грн;

пенсія 4000 грн - на 800 грн;

пенсія 5000 грн - на 1000 грн.

Загалом пенсії планують переглянути для 10 млн одержувачів. Однак на індексацію не можуть розраховувати ті, чия пенсія нижча за мінімальну - 1920 грн.

відео дня

"Цього року інфляція значно "з'їла" доходи наших громадян. Тому ми працюємо над тим, щоб забезпечити всім категоріям підвищення на 20% пенсії, навіть тим, у кого вона найменша", – сказала голова Мінсоцполітики Оксана Жолнович.

Підвищені пенсії можуть виплатити вже у квітні.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів людей. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Інші новини: