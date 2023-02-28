Пенсії підвищать не тільки в березні: коли, кому і на скільки чекати індексації в 2023 році

У Мінсоцполітики розповіли, на які суми і в які місяці збільшать пенсії після чергової індексації 1 березня 2023 року.

Яким українцям варто чекати індексації у 2023 році - Мінсоцполітики / Колаж фото УНІАН

У березні нинішнього року почнеться в Україні чергова індексація пенсій - у тому числі і тим, українцям, які отримують мінімальні виплати. Інші етапи індексації заплановані на квітень та в липні. Про це повідомляють представники Мінсоцполітики.

"Раніше такі пенсії під індексацію не потрапляли і переглядалися виключно разом з підвищенням прожиткового мінімуму. Розмір індексації пенсій з 1 березня 2023 року становитиме 19,7%. Підвищення розміру пенсій торкнеться 10,5 млн. пенсіонерів", - йдеться в повідомленні.

З 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:

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5,2 млн "цивільних" пенсіонерів - через індексацію на 19,7% показника середньої зарплати, з урахуванням якої і нараховується пенсія;

4,2 млн осіб, у яких зростуть пенсії у зв'язку зі збільшенням на 19,7% фіксованого розміру мінімальних виплат − пенсій, розмір яких вже містить у собі державну доплату до гарантованого державою мінімального розміру (зростання складе від 420 до 520 грн).

500 тисяч пенсіонерів силових відомств (для яких на 19,7% буде індексовано весь розмір пенсії);

94,5 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, яка настала після каліцтва або хвороби (внаслідок Чорнобильської катастрофи).

Далі - поки що працюючим пенсіонерам перерахунок здійснять у квітні, а в липні - науковцям, держслужбовцям та працівникам органів місцевого самоврядування.

Продовжаться і "вікові" доплати до пенсій, якщо розмір пенсійних виплат менш як 10 340 грн:

570 грн - людям старше 80 років;

456 грн - людям віком від 75-80 років;

300 грн - людям віком від 70-75 років.

З 1 квітня також планується здійснити автоматичний перерахунок пенсій для 600 тисяч працюючих пенсіонерів − з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.

З 1 липня будуть проіндексовані на 19,7% спеціальні пенсії для 22,7 тисячі науковців, держслужбовців, а також працівників органів місцевого самоврядування.

Зрештою, у Мінсоцполітиці підкреслили - за будь-яких розрахунків підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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