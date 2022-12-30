Українцям можуть відмовити в отриманні або змусять повернути субсидію: у ПФУ назвали причини

У Пенсійному фонді назвали фактори, які впливають на отримання субсидії.

Українцям можуть відмовити в отриманні або змусять повернути субсидію / Колаж фото УНІАН

Українцям можуть відмовити в оформленні субсидії, а в деяких випадках навіть забрати її.

В ПФУ роз'яснивши, що громадяни, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, повинні протягом 30 календарних днів з моменту зміни обставин, що впливають на призначення допомоги, повідомити про це ПФУ.

Що впливає на отримання субсидії?

Зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарств.

Зміни переліку отриманих житлово-комунальних послуг та умов їх надання.

Зміни виконання комунальних послуг або створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Одноразова покупка на суму понад 50 тисяч грн.

Набуття права власності на майно вартість якого перевищує 50 тис.грн.

Набуття права власності на всі транспортні засоби крім мопеда та причепа на житлові приміщення в місті чи селищі міського типу (нерухомість, розташована в сільській місцевості, на право отримання субсидії не впливає, але повідомляти про її придбання також потрібно).

Здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис.грн протягом 12 місяців.

Отримання членом сім'ї одноразового доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги, страхових виплат на медичну та соціальну допомогу, спадщини у вигляді нерухомого майна, гранту або стипендії для навчання).

Відкриття депозитного банківського рахунку або рахунків на загальну суму понад 100 тис.грн, або придбання облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тис. грн.

Коли можуть забрати субсидію?

Якщо одержувач приховав свої дійсні доходи і продовжує отримувати допомогу від держави, яка за законом йому не належить.

Через несплату за комуналку в повному обсязі в період більше 3 місяців і борги за неї понад 340 тисяч гривень.

Якщо порушник відмовиться повертати гроші за виплачені йому раніше незаконні субсидії, орган, який призначив виплати, може звернутися до суду з позовом про примусове стягнення коштів.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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