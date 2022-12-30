Українцям можуть відмовити в отриманні або змусять повернути субсидію: у ПФУ назвали причини

Українцям можуть відмовити в оформленні субсидії, а в деяких випадках навіть забрати її.
В ПФУ роз'яснивши, що громадяни, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, повинні протягом 30 календарних днів з моменту зміни обставин, що впливають на призначення допомоги, повідомити про це ПФУ.
Що впливає на отримання субсидії?
- Зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарств.
- Зміни переліку отриманих житлово-комунальних послуг та умов їх надання.
- Зміни виконання комунальних послуг або створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.
- Одноразова покупка на суму понад 50 тисяч грн.
- Набуття права власності на майно вартість якого перевищує 50 тис.грн.
- Набуття права власності на всі транспортні засоби крім мопеда та причепа на житлові приміщення в місті чи селищі міського типу (нерухомість, розташована в сільській місцевості, на право отримання субсидії не впливає, але повідомляти про її придбання також потрібно).
- Здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис.грн протягом 12 місяців.
- Отримання членом сім'ї одноразового доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги, страхових виплат на медичну та соціальну допомогу, спадщини у вигляді нерухомого майна, гранту або стипендії для навчання).
- Відкриття депозитного банківського рахунку або рахунків на загальну суму понад 100 тис.грн, або придбання облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тис. грн.
Коли можуть забрати субсидію?
- Якщо одержувач приховав свої дійсні доходи і продовжує отримувати допомогу від держави, яка за законом йому не належить.
- Через несплату за комуналку в повному обсязі в період більше 3 місяців і борги за неї понад 340 тисяч гривень.
- Якщо порушник відмовиться повертати гроші за виплачені йому раніше незаконні субсидії, орган, який призначив виплати, може звернутися до суду з позовом про примусове стягнення коштів.
Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
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