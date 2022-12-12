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Монетизація субсидій на оплату комунальних послуг: як поміняли механізм

12 грудня 2022, 08:29
Люди, витрати яких на оплату послуг ЖКГ перевищують 20% сукупного доходу сім'ї, мають право на монетизовані субсидії.
Субсидія
Монетизація субсидій на оплату комунальних послуг : як поміняли механізм / колаж фото УНІАН

Українець, витрата яких на оплату комунальних послуг перевищують 20% сукупного доходу сім'ї, мають право на монетизовані субсидії. Про це повідомляє портал Обозреватель з посиланням на слова представників пресслужби Мінсоцполітики.

За словами чиновників, згідно з новими правилами оформити субсидію можна і в Центрі надання адмінпослуг (він же − ЦНАП), і в органах місцевої влади, і в Пенсійному фонді.

"Передача функції виплати субсидій Пенсійному фонду дозволяє оптимізувати процеси виплат, зробити їх більш прозорими і більш ефективно адмініструвати. Українці отримають виплати зручно і в повному обсязі. Мета Міністерства соціальної політики - забезпечити право людей на допомогу від держави за будь – яких обставин, особливо в умовах воєнного часу", - розповіли в Мінсоцполітики.

Крім того, кажуть чиновники, подавати заяви на монетизацію субсидій до Пенсійного фонду можна з 1 грудня (або через веб-портал, або через Мобільний додаток Пенсійного фонду України). Крім того, можна скористатися мобільним додатком "Дія".

А тим українцям, які вже оформили субсидію, за словами чиновників, не потрібно повторно звертатися до Пенсійного.

"Визначені органами соцзахисту виплати будуть надходити до завершення опалювального періоду", – розповіли в ПФУ.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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