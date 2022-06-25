Фінансування пенсій збільшили: в ПФУ розповіли, на скільки більше українці отримали в червні

У ПФУ розповіли, на скільки більше українці отримали в червні / колаж фото ua.depositphotos.com

Український пенсійний фонд минулої п'ятниці, 24 червня, закінчив фінансування пенсій за перший місяць літа. Про це повідомляють представники пресслужби ПФУ.

Є інформація, що на пенсійні виплати за червень було спрямовано 51,2 млрд гривень (помітно більше, ніж у травні ‒ 48,7 млрд гривень).

Всього було направлено:

12,0 млрд гривень - на виплату пенсій через держкомпанію"Укрпошта",

39,2 млрд гривень - через уповноважені банки.

Дані фінансові установи зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. За повідомленням держкомпанії "Укрпошта", станом на 23 червня, її співробітники доставили 69,80% профінансованої суми за перший місяць літа.

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Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів осіб. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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