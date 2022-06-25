Фінансування пенсій збільшили: в ПФУ розповіли, на скільки більше українці отримали в червні

За повідомленням держкомпанії "Укрпошта", станом на 23 червня, її співробітники доставили 69,80% профінансованої ПФУ суми пенсій на перший місяць літа.
Український пенсійний фонд минулої п'ятниці, 24 червня, закінчив фінансування пенсій за перший місяць літа. Про це повідомляють представники пресслужби ПФУ.
Є інформація, що на пенсійні виплати за червень було спрямовано 51,2 млрд гривень (помітно більше, ніж у травні ‒ 48,7 млрд гривень).
Всього було направлено:
- 12,0 млрд гривень - на виплату пенсій через держкомпанію"Укрпошта",
- 39,2 млрд гривень - через уповноважені банки.
Дані фінансові установи зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. За повідомленням держкомпанії "Укрпошта", станом на 23 червня, її співробітники доставили 69,80% профінансованої суми за перший місяць літа.
читайте такожПідвищення пенсій у липні може зірватися: у Мінсоцполітиці назвали причину
Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів осіб. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
Інші новини:
- У Мінсоцполітики пояснили, що буде з пенсіями і субсидіями в Україні на час війни
- Сотні тисяч українців не можуть отримати свою пенсію через війну: у Мінсоцполітики розповіли, що робити
- Пенсії та соцвиплати скоротять мінімум на 10%: уряд затіяв масштабну перевірку - ЗМІ