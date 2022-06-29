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83-річна жителька Одеси віддала військовим пральну машинку і гроші з пенсії

29 червня 2022, 11:49

Пенсіонерка передала багато речей, які просто принесла з дому – бочку для води, різні інструменти тощо, і навіть частину пенсії "щось купити хлопчикам".

пенсионерка из одессы помогает ВСУ
83-річна жителька Одеси віддала військовим пральну машинку і гроші з пенсії/ Facebook Людмила Прокопечко

83-річна пенсіонерка з Одеси навіть попри поважний вік з усіх сил намагається допомагати українській армії. Коли вона почула, що волонтери шукають військовим на фронт пральну машинку, то одразу запропонувала віддати свою.

Про це розповіла у своєму Facebook голова селищної ради Доброслава під Одесою Людмила Прокопечко, яка й шукала разом із волонтерами допомогу бійцям на передову.

Але на пральній машинці допомога Катерини Павлівни не закінчилися. Разом з технікою вона передала українській армії низку речей, які були в неї вдома і можуть стати в нагоді військовим – закрутки, бочку для води, різні інструменти, мило.

Також пенсіонерка попросила відвезти бійцям на передову роздруковані молитви, щоб вони їх захищали, і віддала 200 гривень зі своєї пенсії, щоб "щось купили хлопчикам".

Як розповідає Прокопенко, відмовити жінці було просто неможливо. Але волонтери обов’язково ще повернуться до неї – щоб ще раз подякувати.

У пенсіонерки загинув син пожежник

Катерину Павлівну нещодавно спіткало горе – сім місяців тому у неї загинув син, який був пожежником. Він пішов із життя, виконуючи свої службові обов’язки.

"Це страшне горе дуже підірвало здоров'я жінки, але не зламало її, бо тепер вона живе, щоб допомагати тим, хто, як і її син, виконує свій святий обов'язок – захищає Україну", – наголосила Людмила Прокопечко.

пенсиоренка из Одессы помогает ВСУ
Пенсіонерка з Одеси віддала військовим пральну машинку і гроші з пенсії/ Facebook Людмила Прокопечко

Раніше повідомлялося, що учитель з грузинського села Чібаті в Гурії Ладо Апхазава зібрав $700 тис. на допомогу українцям. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він почав благодійну акцію і виставив на продаж золоту медаль.

Українці за 3 доби зібрали на 4 Байрактари для ЗСУ

Раніше повідомлялося, що українцям вдалося за три доби зібрати 600 мільйонів гривень для купівлі чотирьох турецьких безпілотників "Байрактар" для ЗСУ. Проте компанія Baykar, яка виготовляє такі безпілотники, заявила, що безкоштовно передасть три безпілотника Bayraktar TB2 Збройним силам України.

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