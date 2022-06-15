В Україні до кінця року пенсії перерахують три рази: кому і на скільки підвищать

йВ Україні до кінця року пенсії перерахують три рази / колаж Фото УНІАН

До того моменту, коли закінчиться грудень нинішнього року, в Україні повинні кілька разів підвищити пенсії та інші виплати. Про це повідомляють представники Пенсійного фонду.

Найближче за часом підвищення пенсій буде з 1 липня - для людей, чия пенсія пов'язана з прожитковим мінімумом у тих, хто втратив працездатність (з 1 934 гривень до 2 027 гривень).

З 1 жовтня щомісячні доплати слід очікувати пенсіонерам від 70 до 75 років. Компенсаційна виплата становитиме 300 гривень (у межах пенсійної виплати до 10340,35 гривень). Якщо людина досягне віку 70 років після 1 жовтня, то компенсаційна виплата буде встановлена з дати досягнення такого віку.

Крім цього, у осіб старше 70 років, пенсія яким призначена відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" - зі стажем у чоловіків 35 років і жінок 30 років – мінімальна пенсія буде 3 тисячі гривень.

З 1 грудня особам віком до 70 років, страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків і не менше 30 років у жінок, мінімальна пенсія буде на рівні 2500 гривень.

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Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів людей. Ще близько 11 мільйонів людей, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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