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Продавці масово знижують ціни: в Україні одразу на 13% подешевшав літній овоч

Руслана Заклінська
23 червня 2026, 12:08
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Аналітики проєкту EastFruit зазначають, що масове надходження продукції з літніх теплиць змусило великі комбінати скинути вартість.
Продавці масово знижують ціни: в Україні одразу на 13% подешевшав літній овоч
В Україні почали знижуватися ціни на ходовий овоч / Колаж: Главред, фото: УНІАН, magnific.com

Коротко:

  • В Україні дешевшають помідори
  • Ціни впали приблизно на 13%
  • Тенденція є сезонною для червня

В Україні знижуються ціни на помідори. Основним фактором здешевлення стала масове надходження овочів із літніх теплиць. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За даними аналітиків, причиною здешевлення стало масове надходження на ринок томатів із літніх теплиць, що посилило конкуренцію та збільшило пропозицію практично по всій країні. У таких умовах тепличні господарства, які намагалися утримати попередній рівень цін, стикнулися зі зниженням темпів збуту та змушені були поступово знижувати вартість продукції.

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Наприкінці минулого тижня великі тепличні комбінати відвантажували помідори по 70-110 грн/кг (приблизно 1,56-2,45 дол./кг). Це в середньому на 13% менше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Аналітики зазначають, що подібна динаміка є типовою для цього періоду року. У другій половині червня на ринок традиційно починає надходити велика кількість томатів із літніх теплиць, що спричиняє сезонне зниження цін.

Водночас експерти звертають увагу, що цього року ціни залишаються вищими, ніж торік. У аналогічний період 2025 року тепличні помідори в Україні коштували в середньому на 23% дешевше, ніж зараз.

Чи буде стрибок цін на продукти - прогноз економіста

В інтерв’ю Главреду голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, що різкий стрибок курсу долара в Україні викликав обговорення можливого впливу на ціни на продукти, однак ситуація не є однозначною.

За його словами, подорожчання насамперед стосуватиметься імпортних товарів, зокрема частини овочів, фруктів і продукції тривалого зберігання. Водночас зростання цін відбуватиметься поступово через наявність складських запасів і вплив ринкової конкуренції.

Економіст також наголосив, що важливу роль відіграє сезонність. Як зазначив Новак, зараз на ринку спостерігається здешевлення овочевої продукції через збільшення пропозиції.

"Для кожного продукту вплив курсу буде різним – залежно від частки імпорту, конкуренції та сезонності", - пояснив Новак.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше народний депутат Дмитро Соломчук зробив важливу заяву щодо подорожчання продуктів харчування. Він підкреслив, що зростання цін на хліб вплине на загальну інфляцію продовольства та тиснутиме на споживчий ринок.

Зазначимо, керівник компанії-експортера USPA Fruit Володимир Гуржій спрогнозував урожай яблук. За його словами, збільшення врожаю яблук може посилити тиск на ціни в літній період.

Як раніше повідомляв Главред, аналітики EastFruit в Україні минулого тижня зафіксували сезонні коливання цін. Молода капуста та огірки суттєво подорожчали, тоді як помідори й солодкий перець подешевшали.

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Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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