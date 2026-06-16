Ключовий продукт в Україні подорожчає на 15-20%: нардеп поділився прогнозом

Ключові тези Соломчука:
- Хліб може подорожчати на 15-20%
- Ціни на курятину залежать від експорту
- Молочна продукція в магазинах дорожчає, але закупівельна ціна молока у фермерів знизилася
Хліб в Україні може подорожчати на 15-20% уже найближчим часом. Причиною такого зростання є підвищення вартості енергоносіїв та пшениці. Про це в ефірі програми День.LIVE повідомив народний депутат Дмитро Соломчук.
"Хліб в будь-якому випадку підніметься на 15-20% через енергоносії, через здорожчання пшениці", - зазначив він.
Також, за словами депутата, ситуація на ринку курятини залежить від експорту: у разі стабільних постачань ціни тримаються або зростають незначно, однак при проблемах з експортом ринок швидко перенасичується, і виробники змушені знижувати ціни.
"Якщо експорт нормально йде, ціна (на курятину -ред.) більш-менш стабілізується. Якщо є проблеми з експортом - перенасичення внутрішнього ринку, і ціна падає, бо всі швидко хочуть реалізувати продукцію", - пояснив Соломчук.
Окремо він звернув увагу на ситуацію з молочною продукцією. Попри зростання цін у магазинах, закупівельна вартість молока у фермерів знизилася з 22 грн до 16,5 грн за літр. На думку депутата, це пов’язано з високими націнками торговельних мереж та додатковими витратами для постачальників.
"На полицях магазинів подорожчала, а у фермерів закупівельна ціна впала… маржинальність рітейлу сягає близько 50%. Це занадто, і потрібно робити доступніші ціни для споживачів", - додав він.
Які продукти подешевшають влітку - прогноз експертки
В коментарі УНІАН заступниця генерального директора Асоціації виробників молока Олена Жупінас розповіла, що влітку в Україні можуть знизитися ціни на вершкове масло, сметану та інші жирні молочні продукти. Причиною цього стане сезонне падіння попиту та накопичення надлишків на ринку.
За її словами, у теплу пору року українці традиційно споживають менше молочної продукції, віддаючи перевагу овочам, фруктам і легшим стравам. Винятком частково залишаються білі сири, однак загальний попит на молочку все одно знижується.
"Думаю, в червні місяці ми знову будемо бачити велику кількість акцій на жирні продукти - зокрема, масло та сметану – для того, щоб втримати реалізацію", - додала Жупінас.
Ціни на продукти в Україні - новини за темою
Нагадаємо, що ціни на хліб в Україні стрімко ростуть. Зростання вартості енергоресурсів і логістики підштовхує збільшення цін на пшеничний хліб вищого ґатунку до 66-67 грн/кг.
Також раніше повідомлялося, що виробники змушені знижувати ціни на полуницю. Падіння вартості складло 15% за тиждень через надлишок продукції та зміни в споживчому попиті.
Як раніше повідомляв Главред, стрибок курсу долара та сезонні фактори неоднаково впливають на ціни в Україні. Імпортні овочі подорожчають, але зростання цін компенсуватиме сезонне здешевлення та збільшення пропозиції на ринку.
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Про персону: Дмитро Соломчук
Соломчук Дмитро Вікторович (нар. 1 жовтня 1980, Рівне) — український політик, народний депутат Верховної Ради ІХ скликання від політичної партії "Слуга Народу", колишній заступник керівника фракції у парламенті, пише Вікіпедія.
Є членом Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. У парламенті відстоює інтереси малих та середніх фермерів.
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