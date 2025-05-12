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Скільки можна перевозити грошей через кордон України готівкою та на картці: усі нюанси

Анна Ярославська
12 травня 2025, 11:51
1156
Юрист розповів, як правильно декларувати та перевозити кошти в інші країни.
Таможня, деньги
Скільки можна перевозити грошей через кордон України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яку суму грошей можна вивезти з України готівкою та на картці
  • Чому потрібно завжди мати при собі декларацію про доходи

Скільки можна перевозити грошей через кордон України - одне з найпопулярніших питань серед тих, хто планує поїздку в іншу країну. Керуючий партнер юридичної компанії Муренко, Курявий і Партнери Микита Муренко розкрив усі нюанси.

Якщо вам цікаво, чи скасують рішення про заборону виїзду за кордон для військовозобов'язаних діячів культури та медійників, читайте матеріал: "Вимушений крок": у Мінкульті пообіцяли відновити виїзд діячів культури.

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Скільки можна вивозити валюти з України

Згідно з правилами Нацбанку України, у 2025 році фізична особа має право вивозити без письмового декларування за межі України до 10 тисяч євро або еквівалент в іншій валюті, пише УНІАН.

Якщо сума вища за 10 тисяч євро, то необхідно заповнити митну декларацію та надати документи, що підтверджують походження коштів. Наприклад, довідку про зняття коштів з рахунку.

При цьому 10 тисяч євро - це ліміт на одну людину, а не всю сім'ю.

"І це дає простір для легального вивезення значно більшої суми, якщо ви подорожуєте родиною", - сказав Муренко.

Скільки можна перевозити грошей через кордон на дитину

Юрист уточнив, що правила дозволяють декларувати до 10 000 євро на кожного члена сім'ї, навіть якщо це неповнолітня дитина. Але важлива умова - кожна людина повинна фізично перетинати кордон і мати при собі відповідну суму.

Митники можуть перевірити не лише факт декларування, а й розподіл коштів між особами. Тобто якщо сім'я складається з чотирьох осіб, вивезти 40 тисяч на всіх в одному конверті не вийде.

Скільки грошей можна перевозити через кордон Європи

У Євросоюзі всі суми понад 10 тисяч євро на одну людину підлягають обов'язковому декларуванню під час перетину зовнішнього кордону.

У деяких державах Європейського Союзу діють внутрішні обмеження на готівкові розрахунки. Наприклад, у Франції або Італії не можна розраховуватися готівкою понад певну суму (часто це 1000-3000 євро). Таким чином, навіть законно ввезені кошти не завжди можна буде використати так, як вам зручно.

Скільки грошей на картці можна перевозити через кордон

Переказ коштів - найбезпечніший та найменш ризикований спосіб переміщення великих сум. На банківські перекази правила декларування не поширюються.

Водночас варто пам'ятати про обмеження НБУ на переказ коштів за кордон, а також про обмеження на зняття готівки за кордоном.

"І, нарешті, варто пам'ятати: у разі продажу квартири або іншого майна в Україні та подальшого вивезення виручених коштів заздалегідь потурбуйтеся про банківську виписку, договір купівлі-продажу та довідку про сплату податку з доходу. Це ваш захист у разі виникнення будь-яких питань", - попереджає юрист.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред ​

Скільки грошей можна перевозити в літаку Європою

Муренко розповів, скільки грошей можна перевозити в літаку Європою. За його словами, якщо ви вже задекларували певну суму під час перетину українського кордону, під час подальших подорожей всередині ЄС цього робити більше не потрібно.

"Після того як ви вже опинилися в ЄС і задекларували кошти при в'їзді (якщо перевищили 10 000 євро), переміщення готівки всередині Шенгенської зони не регламентується окремими обмеженнями. Тобто, літаючи між Німеччиною, Італією та Польщею, вам не потрібно нічого декларувати повторно", - пояснив експерт.

Муренко порадив завжди мати при собі копію декларації, яку ви подавали на в'їзді до ЄС, а також документи, що підтверджують джерело коштів. Ці документи можуть знадобитися, оскільки поліція або митники в аеропорту можуть здійснювати вибіркові перевірки.

Як писав Главред, на сьогодні головною валютою, до якої прив'язаний курс валют в Україні, залишається долар США. Водночас Національний банк працює над розробкою комплексного підходу для поступового переходу до євро як основної валюти.

Також ми писали про те, що, за прогнозом Нацбанку, курс долара в Україні може зрости до 55 гривень за долар.

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