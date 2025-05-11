Долар по 55 грн/долар: НБУ здивував невтішним прогнозом

В Україні протягом наступних років може сильно "падати" гривня, але інфляція уповільниться.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: pexels

Що відомо:

В Україні курс долара може зрости до 55 грн/долар

У 2027 році економіка в Україні почне зростати

В Україні сповільниться інфляція

В Україні курс долара може зрости до 55 гривень за долар. Такий прогноз дав Національний банк України, повідомляє Телеграф.

Такий песимістичний сценарій може стати реальністю, якщо ситуація в Україні буде проблемною та негативною. Особливо, якщо в Україні продовжиться руйнування критичних підприємств внаслідок бойових дій, обмеження західної підтримки, падіння інвестицій, проблеми з експортом зерна та інше.

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Наступними роками курс долара може так змінюватись:

кінець 2025 року - 47,7 грн/долар;

кінець 2026 року - 52,4 грн/долар;

кінець 2027 року - 55,1 грн/долар.

Як змінювався курс валют в Україні / Інфографіка: Главред

Водночас НБУ прогнозує стрімке уповільнення інфляції:

2025 рік — 17,9%;

2026 рік — 12,5%;

2027 рік — 6%.

Падіння економіки триватиме ще пару років, після чого перейду у зріст:

2025 рік — -3,1%;

2026 рік — -2,2%;

2027 рік — +3,3%.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Національний банк України підвищив офіційний курс долара на п'ятницю, 9 травня, до 41,51 грн/дол., що на 7 копійок більше, ніж раніше. Водночас євро подешевшав - гривня зміцнилася на 18 копійок до 46,89 грн/євро.

Також із 12 до 18 травня курс долара коливатиметься в межах 41,25-41,65 грн, залишаючись нижчим від початку року. За словами експерта Тараса Лісового, ринок залишатиметься стабільним, а НБУ контролюватиме ситуацію завдяки валютним інтервенціям.

Як повідомляв Главред, на початку травня курс долара залишатиметься стабільним, але згодом може зрости до 42 грн, попереджає економіст Олег Пендзин. Причина - зменшення інфляції через дешеві сезонні овочі, що дасть Нацбанку підстави скоригувати курс.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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