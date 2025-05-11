Долар по 55 грн/долар: НБУ здивував невтішним прогнозом

Що відомо:
- В Україні курс долара може зрости до 55 грн/долар
- У 2027 році економіка в Україні почне зростати
- В Україні сповільниться інфляція
В Україні курс долара може зрости до 55 гривень за долар. Такий прогноз дав Національний банк України, повідомляє Телеграф.
Такий песимістичний сценарій може стати реальністю, якщо ситуація в Україні буде проблемною та негативною. Особливо, якщо в Україні продовжиться руйнування критичних підприємств внаслідок бойових дій, обмеження західної підтримки, падіння інвестицій, проблеми з експортом зерна та інше.
Наступними роками курс долара може так змінюватись:
- кінець 2025 року - 47,7 грн/долар;
- кінець 2026 року - 52,4 грн/долар;
- кінець 2027 року - 55,1 грн/долар.
Водночас НБУ прогнозує стрімке уповільнення інфляції:
- 2025 рік — 17,9%;
- 2026 рік — 12,5%;
- 2027 рік — 6%.
Падіння економіки триватиме ще пару років, після чого перейду у зріст:
- 2025 рік — -3,1%;
- 2026 рік — -2,2%;
- 2027 рік — +3,3%.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, Національний банк України підвищив офіційний курс долара на п'ятницю, 9 травня, до 41,51 грн/дол., що на 7 копійок більше, ніж раніше. Водночас євро подешевшав - гривня зміцнилася на 18 копійок до 46,89 грн/євро.
Також із 12 до 18 травня курс долара коливатиметься в межах 41,25-41,65 грн, залишаючись нижчим від початку року. За словами експерта Тараса Лісового, ринок залишатиметься стабільним, а НБУ контролюватиме ситуацію завдяки валютним інтервенціям.
Як повідомляв Главред, на початку травня курс долара залишатиметься стабільним, але згодом може зрости до 42 грн, попереджає економіст Олег Пендзин. Причина - зменшення інфляції через дешеві сезонні овочі, що дасть Нацбанку підстави скоригувати курс.
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Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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