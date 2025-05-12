Українці можуть отримати 25% знижки на комуналку: кого торкнеться і що треба зробити

Щоб платити за комунальні послуги менше, потрібно відповідати кільком вимогам.

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Деякі українці можуть платити за комуналку на 25% менше / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Які категорії українців можуть отримати знижку на оплату комунальних послуг

Які документи потрібно подати

Частина громадян України має право на 25% знижку на оплату комунальних послуг. Йдеться про українців, які мають статус "дитини війни" і чий дохід не перевищує 4 240 грн на одну особу. Про це йдеться в законі №2195-IV Про соціальний захист дітей війни.

Статус "дитини війни" мають громадяни України, яким було менше 18 років станом на момент закінчення Другої світової війни (2 вересня 1945 року). Таким чином, статус "дитини війни" мають українці віком від 78 років і старші.

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Крім того, потрібно відповідати ще одній умові: середньомісячний дохід на одну особу в сім'ї не повинен перевищувати встановлений ліміт для надання податкової соціальної пільги. У 2025 році цей поріг становить 4240 грн на одну особу за останні 6 місяців.

Враховуються такі доходи:

пенсія;

зарплата;

стипендія;

дохід від підприємницької діяльності;

допомога по безробіттю;

соціальні виплати;

інші офіційні джерела доходів.

Пільга охоплює всі комунальні послуги, крім плати за управління багатоквартирним будинком. Важливо, що знижка надається лише одній особі - "дитині війни", і не враховує інших членів родини, навіть якщо вони проживають разом і мають спільні витрати.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред ​

Як оформити знижку на комуналку

Щоб скористатися правом на знижку, слід звернутися до органу Пенсійного фонду України за місцем проживання та надати певний перелік документів. А саме:

заяву про внесення відомостей до Єдиного реєстру осіб, які мають право на пільги;

заяву про надання пільг на оплату ЖКП;

копію паспорта та ідентифікаційного коду;

копію трудової книжки;

довідку про доходи за останні 6 місяців;

декларацію про доходи сім'ї пільговика;

за необхідності - довідку з податкової (якщо доходу не було).

Знижка надається терміном на один рік, проте з можливістю подальшого поновлення.

Як писав Главред, в Україні планують скасувати оплату комунальних послуг. Зокрема, нововведення можуть стосуватися тих, чиї будинки було знищено або суттєво пошкоджено внаслідок бойових дій. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи на газ в Україні можуть збільшитися вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр.

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