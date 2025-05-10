Долар іде вгору: українцям розповіли, до чого готуватися

Центробанк продовжує застосовувати режим керованої гнучкості.

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Яким буде курс долара в Україні найближчими тижнями / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

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Що впливатиме на курс долара

Яким буде курс долара в найближчі тижні

Українців очікують зміни на валютному ринку - офіційний курс долара може піднятися до 41,6-42 гривень до кінця травня.

З такою заявою виступив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі Обозревателю.

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Національний банк України вже оновив курс на понеділок, 12 травня: тепер він становить 41,55 грн/долар, що на 3 копійки вище актуального значення. Цей курс діятиме також у вихідні.

За словами експерта, на ринок найближчими тижнями впливатимуть одразу кілька факторів:

Можливе припинення дії торговельних пільг ЄС для українського експорту, що може статися вже з 5 червня.

для українського експорту, що може статися вже з 5 червня. Зростання споживчих цін усередині країни.

Проте Лісовий зазначив, що український валютний ринок залишається під надійним захистом з боку НБУ. Центробанк продовжує застосовувати режим керованої гнучкості, який:

унеможливлює різкі стрибки курсу;

допомагає збалансувати попит і пропозицію на валюту.

"Ми припускаємо, що з другої половини місяця курс може зрости на 1%. Тож до кінця травня курс може вийти на рівень 41,6-42 грн/долар", - підсумував експерт.

Долар США, курс долара, інфографіка Главред / Инфографика: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Національний банк України підвищив офіційний курс долара на п'ятницю, 9 травня, до 41,51 грн/дол., що на 7 копійок більше, ніж раніше. Водночас євро подешевшав - гривня зміцнилася на 18 копійок до 46,89 грн/євро.

Також із 12 до 18 травня курс долара коливатиметься в межах 41,25-41,65 грн, залишаючись нижчим від початку року. За словами експерта Тараса Лісового, ринок залишатиметься стабільним, а НБУ контролюватиме ситуацію завдяки валютним інтервенціям.

Як повідомляв Главред, на початку травня курс долара залишатиметься стабільним, але згодом може зрости до 42 грн, попереджає економіст Олег Пендзин. Причина - зменшення інфляції через дешеві сезонні овочі, що дасть Нацбанку підстави скоригувати курс.

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