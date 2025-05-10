Долар іде вгору: українцям розповіли, до чого готуватися

Ви дізнаєтеся:
- Що впливатиме на курс долара
- Яким буде курс долара в найближчі тижні
Українців очікують зміни на валютному ринку - офіційний курс долара може піднятися до 41,6-42 гривень до кінця травня.
З такою заявою виступив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі Обозревателю.
Національний банк України вже оновив курс на понеділок, 12 травня: тепер він становить 41,55 грн/долар, що на 3 копійки вище актуального значення. Цей курс діятиме також у вихідні.
За словами експерта, на ринок найближчими тижнями впливатимуть одразу кілька факторів:
- Можливе припинення дії торговельних пільг ЄС для українського експорту, що може статися вже з 5 червня.
- Зростання споживчих цін усередині країни.
Проте Лісовий зазначив, що український валютний ринок залишається під надійним захистом з боку НБУ. Центробанк продовжує застосовувати режим керованої гнучкості, який:
- унеможливлює різкі стрибки курсу;
- допомагає збалансувати попит і пропозицію на валюту.
"Ми припускаємо, що з другої половини місяця курс може зрости на 1%. Тож до кінця травня курс може вийти на рівень 41,6-42 грн/долар", - підсумував експерт.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, Національний банк України підвищив офіційний курс долара на п'ятницю, 9 травня, до 41,51 грн/дол., що на 7 копійок більше, ніж раніше. Водночас євро подешевшав - гривня зміцнилася на 18 копійок до 46,89 грн/євро.
Також із 12 до 18 травня курс долара коливатиметься в межах 41,25-41,65 грн, залишаючись нижчим від початку року. За словами експерта Тараса Лісового, ринок залишатиметься стабільним, а НБУ контролюватиме ситуацію завдяки валютним інтервенціям.
Як повідомляв Главред, на початку травня курс долара залишатиметься стабільним, але згодом може зрости до 42 грн, попереджає економіст Олег Пендзин. Причина - зменшення інфляції через дешеві сезонні овочі, що дасть Нацбанку підстави скоригувати курс.
Вам може бути цікаво:
- "Салатний набір" почав різко дешевшати: що буде з цінами на овочі далі
- Після норми про "спирт": експерт назвав АЗС, які краще об'їжджати десятою дорогою
- Українцям виплачуватимуть до 4500 грн щомісяця: як оформити нову допомогу
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред