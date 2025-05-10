Ріст цін на продукти в Україні побив рекорд в 75%: що подорожчало найбільше

Про що мова:
- У квітні 2025 року зафіксовано найвищий рівень інфляції з початку року
- Головною причиною зростання інфляції стало подорожчання продуктів
- Подорожчали також медичні послуги, транспорт, зв’язок, освіта та відпочинок
У квітні 2025 року в Україні зафіксовано найвищий рівень інфляції з початку року — споживчі ціни підскочили на 15,1% у порівнянні з аналогічним місяцем 2024 року. Про це йдеться в звіті Державної служби статистики України.
Основною причиною різкого подорожчання стало зростання вартості продуктів харчування. Від початку 2025 року продукти подорожчали на 6%, а за рік — майже на 20%. Найбільше зростання цін спостерігалося на яйця, які за рік подорожчали майже на 75%.
"Інфляція на споживчому ринку у квітні 2025 р. порівняно з березнем 2025 р. становила 0,7%, з початку року – 4,3%", – також ідеться у звіті відомства.
Офіційна статистика показує суттєве зростання цін на ключові харчові товари. Зокрема:
- яйця подорожчали на 74,6% у річному вимірі, хоч у квітні і подешевшали на 2,5% завдяки сезонному фактору;
- овочі зросли в ціні на 35,8%, з яких 0,9% — лише за квітень;
- соняшникова олія додала 34,8% за рік і 0,4% за місяць.
Також суттєво подорожчали вершкове масло (на 30,1%), фрукти (на 25,3%) та хліб (на 21,8%). У звіті не вказано жодного продукту, ціна на який би залишилась незмінною або знизилась.
Водночас, є категорії товарів, де зафіксовано зниження цін. Це одяг та взуття: одяг подешевшав на 4,9%, а взуття — на 3,9% у річному вимірі.
Щодо послуг, то тут спостерігається зростання: медичні послуги подорожчали на 13,5%, транспорт — на 6,9%, зв’язок — на 18,5%, освіта — на 12,1%, а відпочинок — на 1,3%.
Ріст цін на продукти в Україні - останні новини
Главред писав про те, що в Україні несподівано зросла вартість одного з основних весняних овочів, і тепер він коштує в середньому на 17% більше, ніж наприкінці попереднього тижня.
Крім того, в країні подорожчали популярні молочні товари. Зокрема, за пачку кисломолочного сиру українцям доведеться заплатити майже 100 гривень.
Також спостерігається значне зростання цін на полуницю, хоча вартість цієї ягоди суттєво відрізняється в різних магазинах.
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