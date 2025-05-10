Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціна на навчання в університетах злетить до 50 тисяч: у чому причина

Маріна Фурман
10 травня 2025, 22:29
25
В Україні суттєво зросте вартість контрактної форми навчання.
студенты, деньги
В Україні зросте ціна на контрактну форму навчання / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки буде коштувати рік навчання в університеті на контракті
  • Чому вартість різко зросла

В Україні подорожчає контрактна форма навчання в університетах. За освіту доведеться платити близько 50 тисяч гривень на рік. Про це заявив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький в інтерв'ю ZN.UA.

Він нагадав, що минулого року середня вартість контракту по Україні становила приблизно 35–38 тисяч гривень на рік.

відео дня

За його словами, підвищення вартості обумовлене не тільки інфляцією. Однією з ключових причин є потреба в підвищенні заробітних плат викладачів, які, як зазначає Винницький, станом на сьогодні залишаються низькими.

"Ми дуже часто говоримо про низькі зарплати наших учителів, але маємо розуміти, що зарплати викладачів вищої школи також низькі. А зарплата викладача напряму залежить від кількості студентів, які заходять у заклади вищої освіти, й від вартості їх навчання", - зауважив заступник міністра.

Все ж в Міністерстві освіти і науки розуміють, що нова вартість навчання на контракті може стати непосильною для багатьох українських родин. Тому для майбутніх студентів та їхніх батьків планується запровадити систему грантів, яка дозволить компенсувати частину вартості навчання.

"Якщо раніше контрактник самостійно сплачував за контракт, наприклад, 38 тисяч гривень, то зараз, за підвищеної вартості, він платитиме 35 тисяч, а ще 15–16 тисяч отримає у формі гранту", - пояснив заступник міністра освіти та науки.

Навчання та гранти в Україні - що відомо

Раніше Главред писав, що Україні може зрости ціна на навчання за контрактом у державних вищих навчальних закладах. Вартість навчання на престижних спеціальностях буде підвищена до вартості навчання студента бюджетної форми, яку витрачає на нього держава у конкретному виші.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що українські студенти, які вступили на контракт, вперше уперше отримають грант на навчання у застосунку "Дія". Гранти доступні для студентів, що які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного або фармацевтичного напрямків.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович раніше розповідала, що вихованці інтернатів в Україні зможуть отримати від держави грант у вигляді сплати першого внеску за власне житло. Зазначається, що це сприятиме формуванню соціальної відповідальності та фінансової грамотності.

Інші новини:

Що відомо про Міністерство освіти і науки України?

Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов'язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Минобразования новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Угорщина затримала українця за "шпигунство": МЗС України вимагає припинити істерію

Угорщина затримала українця за "шпигунство": МЗС України вимагає припинити істерію

22:23Політика
Ворог може вдарити ракетами по Україні: ЗМІ назвали місто, яке під прицілом РФ

Ворог може вдарити ракетами по Україні: ЗМІ назвали місто, яке під прицілом РФ

21:44Україна
"Є багато питань": у Путіна відреагували на 30-денне припинення вогню

"Є багато питань": у Путіна відреагували на 30-денне припинення вогню

20:30Світ
Реклама

Популярне

Більше
Україну атакує 5-градусний мороз та піде сніг: синоптики приголомшили прогнозом

Україну атакує 5-градусний мороз та піде сніг: синоптики приголомшили прогнозом

Коли потепління накриє Україну: синоптикиня сказала точну дату

Коли потепління накриє Україну: синоптикиня сказала точну дату

4 знаки зодіаку, які здійснять мрію в травні

4 знаки зодіаку, які здійснять мрію в травні

Гороскоп на завтра 11 травня: Близнюкам - надзвичайна удача, Скорпіонам - сюрприз

Гороскоп на завтра 11 травня: Близнюкам - надзвичайна удача, Скорпіонам - сюрприз

В Україні вирує масштабна магнітна буря: які регіони під найбільшою загрозою

В Україні вирує масштабна магнітна буря: які регіони під найбільшою загрозою

Останні новини

22:29

Ціна на навчання в університетах злетить до 50 тисяч: у чому причина

22:23

Угорщина затримала українця за "шпигунство": МЗС України вимагає припинити істеріюВідео

21:52

Чим підживити цибулю навесні: що не можна і що варто використовувати

21:44

Ворог може вдарити ракетами по Україні: ЗМІ назвали місто, яке під прицілом РФ

21:22

Генії серед нас: астрологи назвали 3 найрозумніших знаки зодіаку

Фейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травняФейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травня
21:20

Дорослий і високий: Орбакайте показала молодшого сина від чеченського бізнесмена

20:37

Як правильно зберігати насіння – прості методи перевірки та зберігання вдома

20:31

Як прочистити каналізаційні труби: ефективні способи без виклику майстра

20:30

"Є багато питань": у Путіна відреагували на 30-денне припинення вогню

Реклама
20:27

Пипинення вогню на 30 днів: в ОП розкрили план дій, якщо РФ відкине ініцативу

19:48

Мокрий сніг та мороз -5 градусів: Україну накрила потужна непогода

19:46

Повний місяць у травні принесе 3 знакам зодіаку грандіозний успіх: гороскоп для кожного

19:28

"Китай знає, на що тиснути": експерт розкрив залежність Путіна від Сі ЦзіньпінаВідео

19:13

Мʼясо буде м'яким та соковитим: знайдено рецепт ідеального маринаду для шашлику

19:10

Коли у Росії закінчаться танки?Погляд

19:09

Цемент і бетон: відмінності, властивості та правильне використання

18:17

Сіра гниль буде не страшна: чим потрібно обприскати полуницю у травні

18:10

"Засуньте мирні плани...": Медведєв грубо відреагував на пропозицію про перемир'я

17:49

Україна готова до прямих переговорів із Росією, але є умова - ЗМІ

17:21

Коли в Україні можуть відновити авіасполучення з Європою: Стармер чітко відповів

Реклама
17:11

"Початок закінчення війни": у Трампа прокоментували припинення вогню на 30 днів

16:45

"У нас не буде Херсону": Зеленський зробив заяву про буферну зону в Україні

16:32

Китайський гороскоп на завтра 11 травня: Бикам - труднощі, Драконам - дурниці

16:22

Козловський зміг і я зможу: мережа вибухнула мемами після "звільнення" співакаВідео

16:15

Європейські лідери звернутися до Путіна та пригрозили новими санкціями - деталі

16:04

Вимоги РФ враховано: розроблено план припинення війни з 22 пунктів - ЗМІ

16:00

Біла смуга в житті гарантована: травень 2025 року змінить життя 4 знаків

15:49

"Має розпочатися 12 травня": Зеленський вимагає від РФ 30-денного припинення вогнюВідео

15:49

Бур’яни на городі: як швидко, просто й ефективно позбутися небажаної рослинності

15:34

Ворог хоче розширити зону бойових дій: експерт розкрив цинічний задум РФ

15:28

Підготовка Путіна до удару по ЄС: ШІ назвав країну, на яку можуть напасти першою

15:00

Вже з 12 травня: Україна готова до повного припинення вогню на 30 днів

14:52

Чому важливо зберігати тишу у своїх будинках 11 травня: яке свято і день ангела

14:43

Назва, про яку всі забули - як раніше називався ХмельницькийВідео

14:32

Іноземні лідери поїхали в Москву не заради Путіна: Коваленко назвав справжню причинуВідео

14:21

"Зеленський піде на це": названо неочікуваний сценарій перемир'я в Україні

14:20

Нове кохання та великий прибуток: що принесе Близнюкам Сатурн до 2028 рокуВідео

14:14

Трамп розчарований і не спить ночами через війну в Україні - WSJ

13:27

Здивує навіть місцевих: чому на Львівщині одночасно існували два обласні центриВідео

13:21

"Покласти край війні": Мерц готовий зустрітися з Путіним, але за однієї умови

Реклама
12:59

Як повернути білосніжність рушникам і простирадлам: простий лайфхак

12:50

Коли потепління накриє Україну: синоптикиня сказала точну дату

12:36

Чому Україна утрималась від удару по РФ під час параду: названо причинуВідео

12:35

Дивовижне домашнє добриво для огірків: садівниця розвінчала популярний міфВідео

12:05

Російську оперну співачку і довірену особу Путіна оголосили в розшук

11:59

Путіна поставили у незручне становище під час параду: в ISW описали деталі

11:48

Загроза наступу РФ на Одесу: полковник сказав, коли можливий удар ворога

11:35

"Справедлива": Кім Чен Ин прокоментував участь КНДР у війні на боці РФ

11:22

Зірку "Службового роману" госпіталізували у важкому стані

11:07

Етикет на сходах: з якого боку підійматися і як правильно крокуватиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти