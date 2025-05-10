Ціна на навчання в університетах злетить до 50 тисяч: у чому причина

В Україні суттєво зросте вартість контрактної форми навчання.

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В Україні зросте ціна на контрактну форму навчання / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Скільки буде коштувати рік навчання в університеті на контракті

Чому вартість різко зросла

В Україні подорожчає контрактна форма навчання в університетах. За освіту доведеться платити близько 50 тисяч гривень на рік. Про це заявив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький в інтерв'ю ZN.UA.

Він нагадав, що минулого року середня вартість контракту по Україні становила приблизно 35–38 тисяч гривень на рік.

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За його словами, підвищення вартості обумовлене не тільки інфляцією. Однією з ключових причин є потреба в підвищенні заробітних плат викладачів, які, як зазначає Винницький, станом на сьогодні залишаються низькими.

"Ми дуже часто говоримо про низькі зарплати наших учителів, але маємо розуміти, що зарплати викладачів вищої школи також низькі. А зарплата викладача напряму залежить від кількості студентів, які заходять у заклади вищої освіти, й від вартості їх навчання", - зауважив заступник міністра.

Все ж в Міністерстві освіти і науки розуміють, що нова вартість навчання на контракті може стати непосильною для багатьох українських родин. Тому для майбутніх студентів та їхніх батьків планується запровадити систему грантів, яка дозволить компенсувати частину вартості навчання.

"Якщо раніше контрактник самостійно сплачував за контракт, наприклад, 38 тисяч гривень, то зараз, за підвищеної вартості, він платитиме 35 тисяч, а ще 15–16 тисяч отримає у формі гранту", - пояснив заступник міністра освіти та науки.

Навчання та гранти в Україні - що відомо

Раніше Главред писав, що Україні може зрости ціна на навчання за контрактом у державних вищих навчальних закладах. Вартість навчання на престижних спеціальностях буде підвищена до вартості навчання студента бюджетної форми, яку витрачає на нього держава у конкретному виші.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що українські студенти, які вступили на контракт, вперше уперше отримають грант на навчання у застосунку "Дія". Гранти доступні для студентів, що які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного або фармацевтичного напрямків.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович раніше розповідала, що вихованці інтернатів в Україні зможуть отримати від держави грант у вигляді сплати першого внеску за власне житло. Зазначається, що це сприятиме формуванню соціальної відповідальності та фінансової грамотності.

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Що відомо про Міністерство освіти і науки України? Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов'язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, повідомляє Вікіпедія.

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