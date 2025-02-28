"Вимушений крок": у Мінкульті пообіцяли відновити виїзд діячів культури

Наразі всі листи-клопотання тимчасово не розглядаються.

https://glavred.net/ukraine/vynuzhdennyy-shag-v-minkulte-poobeshchali-vozobnovit-vyezd-deyateley-kultury-10643414.html Посилання скопійоване

У Мінкульті пообіцяли відновити виїзд діячів культури / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Коротко:

У Мінкульті назвали умову для відновлення виїзду

Рішення ухвалюватиме уряд

Рішення про заборону виїзду за кордон військовозобов'язаних діячів культури та медійників є тимчасовим. Її відновлять після рішення уряду. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій України (МКСК).

Зазначається, що з березня міністерство призупинило надання листів для виїзду військовозобов'язаних діячів культури та медійників за кордон.

відео дня

"Це вимушений крок, спрямований на врегулювання процедури, яка б дозволила надалі уникнути зловживань цілям культурної дипломатії", - ідеться в повідомленні.

Наразі всі листи-клопотання тимчасово не розглядаються.

"Відновлення можливостей для виїзду для діячів культури та медійників призовного віку відбудеться після того, як буде ухвалено узгоджені зміни до урядової постанови", - пояснили в МКСК.

У міністерстві висловили зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні цього питання, щоб діячі культури та журналісти могли знову брати участь у міжнародних заходах на підтримку України та доносити правду про події в нашій країні.

"Рішення ухвалюватиме уряд", - додали в міністерстві.

Виїзд за кордон з України - останні новини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловіки не могли виїжджати за кордон для участі в міжнародних навчальних програмах. Однак у 2024 році все змінилося, і тепер чоловіки-студенти вже можуть виїжджати на навчання в іноземних закладах вищої освіти. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький. За його словами, викладачі українських вищих навчальних закладів можуть виїжджати за кордон на програми підвищення кваліфікації, а також на конференції.

Як повідомляв Главред, депутати Верховної Ради розробляють законопроєкт, який дасть змогу українським чоловікам 18-24 років перетинати кордон. Як розповів народний депутат Руслан Горбенко, законопроєкт передбачатиме вільний виїзд за кордон для українців 18 - 24 років, які навчаються в іноземних навчальних закладах.

З 3 березня діячам мистецтв і журналістам заборонять виїзд за кордон. Причина в тому, що, виїхавши, вони рідко повертаються назад.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред