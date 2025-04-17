В Україні буде нова основна валюта: в Нацбанку розпровіли, що зміниться

Україна може в короткотривалій перспективі перейти на нову основу валюту для формування валютного курсу, зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-budet-novaya-osnovnaya-valyuta-v-nacbanke-raspravili-chto-izmenitsya-10656896.html Посилання скопійоване

В Нацбанку заявили про нову основну валюту для України / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Гелетій:

Ситуація у світі призводить до знецінення курсу долара щодо євро

НБУ вивчає можливості переходу на євро, як нову основу валюту

На сьогодні головною валютою, до якої прив’язаний курс валют в Україні, залишається долар США. Водночас Національний банк працює над розробкою комплексного підходу для поступового переходу до євро як основної валюти. Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу.

Він зазначив, що наразі валютні інтервенції на міжбанківському ринку здійснюються саме у доларах США, оскільки це наразі головна валюта для формування обмінного курсу.

відео дня

Також Гелетій підкреслив, що в умовах нинішньої економічної ситуації важливо слідкувати за змінами на глобальних фінансових ринках. Зокрема, через торгові суперечки та інші протистояння зростає волатильність, що призводить до поступового знецінення долара відносно євро.

"Незважаючи на ревальвацію в парі гривня-долар, з урахуванням того, що основною валютою прив'язки є долар, відповідно курс гривні до євро та інших валют обраховується за кроскурсами. Тому ми наразі спостерігаємо девальвацію до євро", - сказав Гелетій.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій зазначив, що питання переходу до євро перебуває в центрі уваги регулятора з огляду на євроінтеграційний курс України та значний внесок країн ЄС у зміцнення обороноздатності держави.

Він додав, що через потенційне розділення світової торгівлі НБУ детально аналізує динаміку курсів інших валют. Особливу увагу приділяють євро, адже Європейський Союз є одним із ключових торговельних партнерів України.

За словами Гелетія, в межах спеціалізованих робочих груп Нацбанку ведеться активна робота над вивченням можливостей комплексного переходу до євро як основної валюти.

"Безумовно, це не станеться в короткостроковій перспективі. Але це важливий напрямок нашої роботи, на якому ми сфокусовані і який комплексно опрацьовуємо", - сказав він.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на валютному ринку України за останній час відбулися суттєві зміни. У квітні спостерігається перевага продажу доларів населенням, про що повідомив заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій. За його словами, наразі пропозиція цієї валюти на ринку зросла.

Тим часом євро демонструє рекордні показники, тоді як долар поступово дешевшає. На тлі такої нестабільності виконавчий директор CASE-Ukraine Дмитро Боярчук прокоментував, яку валюту обрати для збереження заощаджень.

Минулого тижня курс долара в Україні піднявся, аналогічно зросла і вартість євро, яка досягла історичного максимуму. Проте, як зазначають аналітики компанії ICU, поки що зарано говорити про стабільну зміну тренду — курс євро й надалі залежатиме від подій на світових ринках.

Інші новини:

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред