Санкції в дії: поставки російської нафти зупинилися

Падіння російського експорту призвело до того, що середній показник за чотири тижні залишається нижчим за 3 млн барелів на день.

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Удар США по танкерах став найефективнішим / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Коротко:

Санкції сильно вплинуть на тихоокеанські поставки РФ

Добовий обсяг поставок нафти знизився приблизно на 260 000 барелів

Експортні ціни в портах Балтії зросли

Минулого тижня обсяг російського експорту нафти морем впав найсильніше з листопада 2024 року. Обвал стався після того, як Джо Байден запровадив масштабні санкції проти нафтової торгівлі РФ. Про це пише Bloomberg.

Падіння російського експорту призвело до того, що середній показник за чотири тижні залишається нижчим за 3 млн барелів на день і наближається до 16-місячного мінімуму.

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З моменту введення останніх санкцій танкери залишаються поза увагою, покупці шукають інших постачальників, а в найважливішому східному російському порту Козьміно нестача суден для навантаження вантажів, які ще не потрапили під обмеження.

Заходи особливо сильно вплинуть на тихоокеанські поставки Росії. Близько 3/4 вантажів ESPO з початку жовтня перевезено на суднах, які потрапили під санкції, а весь флот спеціалізованих човникових танкерів, що використовуються в нафтогазових проєктах "Сахалін-1" і "Сахалін-2", також занесено до "чорного списку". Вплив на обсяги поставок залежатиме від того, наскільки суворо санкцій дотримуватиметься адміністрація Трампа.

Індія заявила, що дозволить танкерам, які потрапили під санкції, заброньованим до 10 січня, розвантажуватися у своїх портах до 12 березня. Але державні нафтопереробні компанії країни кажуть, що це може бути тимчасовим явищем, оскільки Москва знайде обхідні шляхи. Вони також очікують, що нова адміністрація Трампа займе більш м'яку позицію щодо Росії.

За тиждень до 19 січня 26 танкерів завантажили 19,26 млн барелів російської нафти. Цей обсяг знизився порівняно з 21,06 млн барелів на 27 суднах попереднього тижня.

Добовий обсяг поставок нафти за сім днів до 19 січня знизився приблизно на 260 000 барелів, або на 9%, порівняно з попереднім тижнем, і становив 2,75 млн. Зниження поставок із чорноморських, арктичних і тихоокеанських портів Росії частково компенсовано зростанням поставок із балтійського порту Приморськ.

Постачання сирої нафти в перші три тижні 2025 року були приблизно на рівні 340 000 барелів на день, або на 10%, нижче середнього показника за весь попередній рік.

Стрибок цін на російську нафту частково компенсував помітне зниження експорту, внаслідок чого валова вартість за тиждень до 19 січня знизилася приблизно на 69 мільйонів доларів до 1,38 мільярда доларів.

Експортні ціни в портах Балтії зросли порівняно з попереднім тижнем приблизно на 3,40 долара за барель, а в портах Чорного моря - приблизно на 3,90 долара за барель. Ціна на ключовий тихоокеанський сорт ESPO зросла приблизно на 1,50 долара порівняно з попереднім тижнем. Ціни з поставкою в Індію зросли приблизно на 4,20 долара. Середній дохід за чотири тижні зріс до 1,39 млрд доларів на тиждень з 1,37 млрд доларів за період до 12 січня.

Виходячи з цього, ціна російських поставок з Балтики за чотири тижні до 19 січня зросла приблизно на 2,20 долара за барель порівняно з періодом до 12 січня, тоді як ціни на чорноморську нафту збільшилися приблизно на 2,10 долара за барель. Ціни на ключовий тихоокеанський сорт ESPO зросли приблизно на 1,30 долара за барель.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 січня США запровадили нові санкції проти понад 400 компаній з російського енергосектору, зокрема щодо більш ніж 30 нафтосервісних компаній, серед яких "Газпром нафта" і "Сургутнефтегаз". Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Акції російських нафтокомпаній зазнавали падіння на Московській біржі кілька днів поспіль через нові санкції.

Індія планує припинити використання нафтових танкерів, на які накладено санкції США за перевезення російських вантажів, повідомляє Bloomberg.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев висловив свою думку про перспективи введення нових санкцій проти Росії.

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