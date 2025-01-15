США ввели новий потужний пакет санкцій проти РФ: що потрапило під удар

Нові санкції США проти Росії підривають можливість Кремля для ведення агресивної війни проти України та обходу вже існуючих міжнародних обмежень.

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США оголосили нові санкції проти Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

США ввели нові санкції проти компаній, які допомагають Росії обходити санції

Нові обмеження зачепили понад 250 фізичних та юридичних осіб

15 січня Міністерство фінансів США оголосило про накладення санкцій на нові російські схеми, що використовуються для обходу санкцій щодо військових товарів. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство фінансів США.

Згідно з повідомленням американського Мінфіну, під санкції потрапила мережа юридичних осіб з Росії та Китаю, які сприяли транскордонним платежам за заборонені товари. Також санкції були накладені на китайські компанії, що беруть участь у виробництві і постачанні російських планерних бомб і ударних безпілотників "Ланцет" та "Гарпія-А1", які використовуються Росією у війні проти України.

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Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram, що новий санкційний пакет США, спрямований на посилення тиску на Росію через її агресію та порушення міжнародного права, враховує низку пропозицій санкційної групи Макфола-Єрмака.

До санкційного списку включено ключові підприємства, компанії, іноземних партнерів та осіб, причетних до підтримки військової машини РФ, фінансових махінацій і порушення санкційних режимів.

"Наприклад, під санкції потрапили банки, пов’язані з обходом обмежень. Зокрема, серед них Keremet Bank, фінансова установа в Киргизстані, яка співпрацювала з російськими офіційними особами для обходу санкцій", - зазначив Єрмак.

Загалом під обмеження потрапили майже 100 суб’єктів, серед яких:

ФГУП "Запорожская Атомная Электростанция" і її генеральний директор В. Ісаєв – структура для незаконного управління окупованою ЗАЕС.

Дочірні компанії "Росатома": НПО "Центротех" і ФГУП "Горно-химический комбинат".

Понад 25 російських оборонних підприємств, зокрема Серовский механический завод, ННПО імені М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод.

Іноземні компанії з Китаю, Туреччини, ОАЕ та Малайзії, що постачали товари російським підсанкційним підприємствам.

Майже 30 російських компаній, які займаються дистрибуцією підсанкційних товарів, зокрема для виробництва дронів ZALA.

Вікторов – адвокат, що допомагав приховувати активи Ротенбергів через міжнародні інвестиції, разом із компаніями, такими як Evocorp.

Козлов – охоронець і бенефіціар компаній Бориса Ротенберга.Близько 25 металургійних підприємств РФ, зокрема Каменськ-Уральський металургійний завод, Терра Сталь Групп та група компаній Керамакс.

Турецька суднобудівна верф KUZEY STAR SHIPYARD, яка створила плавучий док для російських атомних криголамів.

Єрмак підкреслив, що санкції спрямовані на підрив фінансових та технологічних можливостей РФ для ведення війни та обходу існуючих обмежень.

"Я вдячний нашим експертам за роботу з дослідження компонентів у російській зброї. Це велика робота, ви молодці", - сказав він.

Нові обмеження зачепили близько 150 фізичних та юридичних осіб. Це черговий крок США у викритті російських мереж, які намагаються уникнути санкцій.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 січня США ввели нові санкції проти понад 400 компаній з російського енергосектору, зокрема щодо більш ніж 30 нафтосервісних компаній, серед яких "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз". Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Акції російських нафтокомпаній зазнають падіння на Московській біржі кілька днів поспіль через нові санкції, під які потрапили "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" та понад 180 танкерів російського тіньового флоту, пише The Moscow Times.

Індія планує припинити використання нафтових танкерів, на які накладено санкції США за перевезення російських вантажів, повідомляє Bloomberg.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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