Обвал ціни на 12%: вартість одного фрукту в Україні різко зменшилась

Відомо, що зараз у продаж в основному надходять яблука осінніх сортів.

Ціни на яблука в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

В Україні подешевшали яблука

Зараз їх продають по 30-40 грн/кг

Ціна впала через низький попит та збільшення пропозиції

В Україні продовжують стрімко дешевшати яблука. Це сталось через низький попит та збільшення пропозиції осінніх сортів. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що на даний момент якісне яблуко надходить у продаж за ціною 30-40 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"На сьогоднішній день у продаж в основному надходять яблука осінніх сортів, які не придатні для тривалого зберігання, тому садівники прагнуть реалізувати їх у максимально стислі терміни і знижують відпускні ціни на дану продукцію", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також додали, що незважаючи на зниження цін, яблука на ринку України зараз продають в 2 рази дорожче, ніж в аналогічний період 2024 року.

Що буде з цінами на продукти у вересні

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявляв, що ціни на продукти в Україні залежать від успішності аграрного сезону.

За його словами, прогнози зараз різняться: Українська аграрна асоціація стверджує, що врожай буде більшим, тоді як Клуб аграрного бізнесу прогнозує менший обсяг.

"Тому наразі робити остаточні висновки складно. Реальну картину щодо цін ми побачимо ближче до вересня, тоді стане зрозуміло, чого очікувати восени та навесні наступного року", - наголосив він.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні різко подешевшала молода картопля. Якщо ще в липні середня ціна овочу перевищувала 28 грн за кілограм, то нині у великих торговельних мережах вона становить близько 21,61 грн/кг.

Також відомо, що в Україні м’ясо нутрій нині продається за ціною до 500 гривень за кілограм. Для порівняння, це приблизно відповідає вартості кілограма оленини або півтора кілограма телятини.

Крім того, директор компанії "Київхліб" Юрій Левченко заявив, що ціни на хлібобулочні вироби 2025 року продовжать зростати. Якщо 2024-го вони збільшилися приблизно на 20%, то 2025 року зростання може становити ще 15-20%.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

