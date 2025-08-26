Улюблений овоч українців стрімко дешевшає - ціни впали на 24%

Низькі ціни на овоч прогнозують лише на початку сезону збору врожаю, далі можливе подорожчання.

https://glavred.net/economics/lyubimyy-ovoshch-ukraincev-stremitelno-desheveet-ceny-upali-na-24-10692827.html Посилання скопійоване

В Україні різко подешевшала молода картопля / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

В Україні майже на 7 грн/кг подешевшала молода картопля

У жовтні вартість може впасти до 10 грн/кг

Низькі ціни будуть лише на початку осені, далі очікується подорожчання

Молода картопля в Україні різко подешевшала. Якщо ще в липні середня ціна овочу перевищувала 28 грн за кілограм, то нині у великих торговельних мережах вона становить близько 21,61 грн/кг. Про це свідчать дані Мінфіну.

Нині великі мережі супермаркетів продають молоду картоплю у середньому по 21,61 грн за кілограм, що майже на 7 грн менше, ніж середня ціна у липні. Експерти зазначають, що тенденція до зниження цін, ймовірно, продовжиться, і вже у жовтні молода картопля може коштувати близько 10 грн/кг.

відео дня

За даними Української асоціації картоплярів, у 2025 році деякі господарства збільшили обсяги виробництва картоплі вдвічі. Це може створити надлишкову пропозицію на ринку, що також вплине на зниження цін.

Що стосується актуальних роздрібних цін у супермаркетах, за даними Мінфіну, молода картопля зараз продається в діапазоні 16,02–27,2 грн/кг. Зокрема, у мережі Metro овоч продають по 16,02 грн/кг, а у Auchan – 27,2 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на картоплю восени

Втім, як зауважив комерційний директор компанії "Ван Дайк Технікс" Андрій Марущак така низька ціна буде лише на початку сезону збору врожаю. За його словами, далі варто очікувати подорожчання.

"Цін, до яких ми звикли, коли картопля по 5 грн, - їх уже не буде. Картопля вже ніколи не буде такою дешевою, але я думаю, що 10 грн за кілограм - таку ціну ми зможемо побачити. Але тільки на початку сезону - у жовтні", - розповів фахівець у коментарі AgroReview.

Ціни на продукти - новини України

Як повідомляв Главред, в Україні третій тиждень поспіль зростають ціни на лохину через скорочення пропозиції та високий попит. Ранні та середні сорти сезону вже продані, а садівники, які продають пізні сорти, підвищили ціни.

Такожза останній місяць ціни на морожену рибу зросли на 0,8% і нині становлять у середньому 198,43 грн/кг. У річному вимірі, порівняно з липнем минулого року, подорожчання склало близько 14%.

Водночас ситуація з фруктами зовсім інша: ціни на яблука нового врожаю стрімко знижуються. Зараз фермери реалізують плоди у діапазоні 35–45 грн/кг.

Читайте також:

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред