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З 1,9 до 15 млн грн: Кабмін пропонує збільшити виплату сім'ям загиблих захисників

Руслана Заклінська
22 листопада 2024, 16:32
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Уряд схвалив законопроєкт, що передбачає внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни".
З 1,9 до 15 млн грн: Кабмін пропонує збільшити виплату сім'ям загиблих захисників
Кабмін хоче підвищити виплати родинам загиблих цивільних захисників / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, АрміяInform

Головне:

  • Родинам загиблих захисників України збільшать виплату з 1,9 млн грн до 15 млн грн
  • Доплату до 15 млн грн нададуть тим родинам, які вже отримали меншу суму

Кабінет Міністрів ініціював підвищення виплат родинам цивільних, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Родинам загиблих військових пропонують виплачувати 15 млн грн. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 22 листопада.

"На початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю до рук та захищали державу в статусі цивільних осіб. Для родин таких загиблих цивільних передбачена виплата в розмірі 1,9 млн грн. Ми пропонуємо збільшити її до 15 млн грн, і вважаємо, що це правильно і справедливо", - зазначив Шмигаль.

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За його словами, грошова виплата допоможе підтримати сім’ї тих, хто загинув, захищаючи Україну.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що уряд схвалив законопроєкт, який передбачає внесення змін до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Згідно з документом, виплати у розмірі 15 млн грн призначатимуть родинам цивільних осіб, які загинули в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року, виконуючи завдання із забезпечення оборони України. Крім цього, родини, які вже отримали часткову компенсацію, отримають доплату до загальної суми в 15 млн грн.

Виплати для українців - новини за темою

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада прийняла законопроєкт, що зрівнює виплати та преференції військовим, які воюють на території Росії, із захисниками на передовій. За це рішення проголосували 321 депутат, повідомив Ярослав Железняк.

Також Кабмін затвердив новий порядок виплат допомоги сім’ям загиблих військових та пораненим бійцям. У разі загибелі захисника чи зникнення безвісти сім'я отримує 750 прожиткових мінімумів (2,19 млн грн). При встановленні інвалідності сума залежить від групи.

Як повідомляв Главред, у листопаді частина українців може зареєструватися для отримання фінансової допомоги від ООН. Допомогу надають переселенцям, громадянам, які повернулися з-за кордону, та тим, хто перемістився після початку війни. Сума допомоги становить 10,8 тис. грн на особу протягом трьох місяців.

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Хто такий Денис Шмигаль?

Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

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соцвиплати Кабмін ЗСУ соціальні виплати Денис Шмигаль гроші
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