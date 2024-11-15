Пенсіонерам в Україні щомісяця доплачуватимуть 2361 грн: хто отримає виплату

У проєкті державного бюджету України на 2025 рік міститься норма про щомісячну доплату одній категорії пенсіонерів.

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Частина пенсіонерів отримає щомісячну доплату / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

Пенсіонерам-чорнобильцям надаватимуть щомісячну доплату до пенсії в розмірі 2361 грн

Її отримають непрацюючі пенсіонерам, які постійно проживають у зонах відселення і проживали або працювали там з 1986 по 1993 рік

Пенсіонери, які змінили місце проживання після аварії на ЧАЕС або переїхали до зон після катастрофи, не отримають доплату

Пенсіонерам-чорнобильцям щомісячно надаватимуть доплату до пенсії у розмірі 2361 грн. Ця виплата здійснюватиметься протягом дії воєнного стану. Про це йдеться у проєкті закону №12000.

Відповідно до нового законопроекту про Державний бюджет на 2025 рік, так звана "чорнобильська пенсія" буде виплачуватись не всім пенсіонерам. У бюджетному комітеті Ради зазначили, що це рішення дозволить зменшити витрати бюджету, які раніше становили приблизно 15 мільярдів гривень.

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На доплату можуть розраховувати непрацюючі пенсіонери, які постійно проживають у зоні безумовного (обов'язкового) або гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони мешкали чи працювали в цих зонах на 26 квітня 1986 року або у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. Для таких пенсіонерів встановлюється фіксована доплата у розмірі 2361 гривня.

Пенсіонери, які змінили місце проживання після аварії на ЧАЕС і згодом повернулися, а також ті, хто зареєструвався або переїхав до цих зон після аварії, не матимуть права на цю доплату.

Крім цього, якщо пенсіонер-чорнобилець залишає своє постійне місце проживання у зоні відселення та реєструється за її межами, виплата припиняється. Для цього Пенсійному фонду доручено регулярно звіряти дані з Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних реєстрів для підтвердження права на продовження чи припинення виплат.

Виплата пенсій в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, у 2025 році в Україні передбачено два етапи підвищення пенсій. Перший етап відбудеться в березні у формі щорічної індексації пенсій, а влітку заплановане додаткове підвищення для окремих категорій пенсіонерів.

Раніше Пенсійний фонд України попередив, що частина пенсіонерів може залишитися без виплат. Це може статися у разі, якщо громадяни не пройшли обов’язкову ідентифікацію або не повідомили про своє працевлаштування.

Крім цього, у грудні 2024 року Пенсійний фонд України нарахує додаткову доплату у розмірі до 600 гривень пенсіонерам, які досягли 70, 75 або 80 років. Доплата буде автоматично нарахована кожному громадянину, незалежно від виду пенсії, і призначатиметься на щомісячній основі.

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Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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