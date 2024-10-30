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Грошова допомога для українців від ООН: хто може претендувати на виплати

Маріна Фурман
30 жовтня 2024, 16:38
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Допомогу отримають ті, хто ще не отримував фінансову підтримку від УВКБ ООН чи інших благодійних організацій.
Грошова допомога для українців від ООН: хто може претендувати на виплати
Фінансова допомога для українців від ООН / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Яка категорія українців може отримати виплати
  • Як зареєструвати фінансову допомогу
  • Скільки коштів можна отримати від ООН

У листопаді українці зможуть зареєструватись для отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН. Працюватимуть мобільні групи благодійників у місті Олександрія Кіровоградської області. Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.

Фінансову допомогу у місті Олександрія можуть отримати лише деякі категорії населення, а саме:

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  • переселенці, які виїхали з оселі протягом останніх шести місяців;
  • громадяни, які повернулись в Україну з-за кордону після вимушеного залишення домівок та переміщення;
  • особи, які повернулися на постійне місце проживання після того, як вимушено покинули житло та перемістилися в інші області країни після початку повномасштабного вторгнення.

Також українці повинні відповідати наступним критеріям вразливості:

  • неповна сім'я з одним із батьків з неповнолітньою дитиною, людьми похилого віку від 55 років;
  • родину очолюють люди похилого віку від 55 років з дітьми до 18 років;
  • у сімʼї є громадяни з особливими потребами (тяжкі хвороби/інвалідність).

Українці, що належать до категорії "вразливих", повинні відповідати певним вимогам, зокрема мати дохід не більше 5,4 тис. грн на особу в сім'ї.

Також допомогу отримають ті, хто ще не отримував фінансову підтримку від УВКБ ООН чи інших благодійних організацій.

Як відомо, загальний розмір грошової допомоги на одного члена родини становить 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на одну особу протягом трьох місяців).

Що таке управління верховного комісара ООН у справах біженців?

Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) — організація системи ООН, що займається наданням допомоги біженцям. Штаб-квартира-в Женеві, є представництва в багатьох столицях і конфліктних точках по всьому світу. Очолює управління Верховний комісар ООН у справах біженців. З 1 січня 2016 року ним став Філіппо Гранді, повідомляє "Вікіпедія".

Фінансова допомога для українців - останні новини

Як раніше писав Главред, в Україні стартує нова програма виплат, у рамках якої українці отримають по 1000 гривень. Кошти будуть зараховані на карту "Національного кешбеку", яку можна оформити через застосунок "Дія".

Згодом зʼясувалось, що "тисячу Зеленського" зможуть отримати не всі, зокрема виплати не надійдуть для українців, які перебувають за кордоном. За прогнозами уряду, з огляду на попередні програми з підтримки населення в період COVID, до нової програми "єПідтримка" долучиться не більш як 15 мільйон осіб.

Мінсоцполітики за підтримки ООН здійснить додаткові грошові виплати для придбання паливної деревини або вугілля для обігріву домівок взимку. Зазначається, що виплати отримають вразливі категорії українців, які проживають у будинках, де інші види обігріву неможливі.

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