Кабмін змінив порядок виплат сім'ям загиблих військових та пораненим бійцям

Уряд затвердив ухвалу, яка передбачає новий порядок призначення та виплати одноразової допомоги у разі загибелі військовослужбовця або інвалідності, отриманої під час бойових дій.
Відповідно до рішення Кабміну, одноразова допомога призначається та виплачується при загибелі (смерті) або визнанні людини безвісти зниклою -- починаючи з дати, зазначеної у свідоцтві про смерть, або з моменту набрання чинності рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою.
Також на держдопомогу можуть розраховувати військовослужбовці під час встановлення інвалідності - починаючи з дати, зазначеної у довідці медико-соціальної експертної комісії.
У разі загибелі захисника чи захисниці України допомога виплачується членам сім'ї у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня року, коли сталася подія. Наразі прожитковий мінімум становить 2920 гривень, що відповідає виплаті у розмірі 2 млн 190 тисяч гривень.
При встановленні інвалідності, пов'язаної з пораненнями, контузією, травмами чи хворобою, допомога виплачується залежно від групи інвалідності у таких розмірах:
- 400 прожиткових мінімумів для І групи інвалідності (1 млн 168 тисяч гривень);
- 300 прожиткових мінімумів для ІІ групи інвалідності (876 тисяч гривень);
- 250 прожиткових мінімумів для ІІІ групи інвалідності (730 тисяч гривень).
Що відомо про Кабінет Міністрів України?
Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.
Нагадаємо, що Мінфін назвав ризики, що військові можуть залишитися без зарплат. Сергій Марченко повідомив, що проблеми з виплатами військовим можуть виникнути вже у вересні, якщо Верховна Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування.
Близько 280 мільярдів гривень зі збільшених Верховною Радою "оборонних" видатків загальною сумою у 495,3 мільярда гривень підуть на зарплати військовим. У цю суму також входять виплати для сімей військовослужбовців.
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