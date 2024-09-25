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Кабмін змінив порядок виплат сім'ям загиблих військових та пораненим бійцям

Юлія Закрепа
25 вересня 2024, 10:46оновлено 25 вересня, 12:17
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На держдопомогу також можуть розраховувати військовослужбовці під час встановлення інвалідності.
Кабмін змінив порядок виплат сім'ям загиблих військових та пораненим бійцям
Кабмін змінив порядок виплат сім'ям загиблих військових / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, УНІАН

Уряд затвердив ухвалу, яка передбачає новий порядок призначення та виплати одноразової допомоги у разі загибелі військовослужбовця або інвалідності, отриманої під час бойових дій.

Відповідно до рішення Кабміну, одноразова допомога призначається та виплачується при загибелі (смерті) або визнанні людини безвісти зниклою -- починаючи з дати, зазначеної у свідоцтві про смерть, або з моменту набрання чинності рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою.

Також на держдопомогу можуть розраховувати військовослужбовці під час встановлення інвалідності - починаючи з дати, зазначеної у довідці медико-соціальної експертної комісії.

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У разі загибелі захисника чи захисниці України допомога виплачується членам сім'ї у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня року, коли сталася подія. Наразі прожитковий мінімум становить 2920 гривень, що відповідає виплаті у розмірі 2 млн 190 тисяч гривень.

Кабмін змінив порядок виплат сім'ям загиблих військових та пораненим бійцям
Які виплати за смерть військового / скріншот: постанова КМУ

При встановленні інвалідності, пов'язаної з пораненнями, контузією, травмами чи хворобою, допомога виплачується залежно від групи інвалідності у таких розмірах:

  • 400 прожиткових мінімумів для І групи інвалідності (1 млн 168 тисяч гривень);
  • 300 прожиткових мінімумів для ІІ групи інвалідності (876 тисяч гривень);
  • 250 прожиткових мінімумів для ІІІ групи інвалідності (730 тисяч гривень).

Що відомо про Кабінет Міністрів України?

Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Мінфін назвав ризики, що військові можуть залишитися без зарплат. Сергій Марченко повідомив, що проблеми з виплатами військовим можуть виникнути вже у вересні, якщо Верховна Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування.

Близько 280 мільярдів гривень зі збільшених Верховною Радою "оборонних" видатків загальною сумою у 495,3 мільярда гривень підуть на зарплати військовим. У цю суму також входять виплати для сімей військовослужбовців.

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