Виплати, як на передовій: Рада ухвалила законопроєкт для військових, які воюють у РФ

321 народний депутат підтримав законопроєкт №11483 щодо преференцій для військових, які проводять операцію на території ворога.

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Українські військові в Курській області отримуватимуть такі ж виплати, як ЗСУ на передовій / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, Залізний нардеп

У вівторок, 20 серпня, під час засідання Верховної Ради депутати проголосували за законопроєкт про соціальний захист українських військовослужбовців. Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram, це рішення гарантує військовим, що воюють на території країни-агресора Росії, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.

"Рада прийняла #11483 про статус військових, які воюють у РФ. За в цілому - 321", - написав Железняк.

Окрім цього Рада ухвалила законопроєкт про декларування вогнепальної зброї. Як розповів нардеп Павло Фролов, він надасть право цивільним декларувати наявну зброю та боєприпаси до неї.

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Також прийнятий закон зобов'язує особу, яка знайшла вогнепальну зброю, повідомляти про знахідку поліцію протягом 24 годин, для подальшої здачі або декларування. Окрім цього, закон встановлює певні обмеження – не можна декларувати таку зброю:

зброя калібру більше 12,7 мм;

гладкоствольна зброя калібру більше 23 мм,

кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, ПЗРК тощо.

Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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Нагадаємо, 20 серпня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії.

Окрім цього на засіданні депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт про позбавлення держнагород зрадників України. Він передбачає, що суд під час вироку має визначити, чи є підстави позбавляти особу держнагород. Вводиться також санкція у вигляді позбавлення держнагод за рішенням РНБО.

Напередодні, у липні, Рада схвалила звільнення від мита та ПДВ для обладнання. Депутати прийняли в цілому закони №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування. За них проголосували 305 та 313 нардепів відповідно.

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