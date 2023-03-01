Підвищення пенсій на 1500 грн: що змінилося з 1 березня

Україні з 1 березня 2023 року перерахували більшість пенсій. Індексація складе 20% від розрахункового розміру стандартної виплати.

В Україні стартував великий перерахунок пенсій / колаж фото УНІАН

В Україні з 1 березня почалася масштабна індексація пенсій (в середньому 20% від розрахункового розміру виплати). Але, як повідомляє портал "Обозрєватєль", в результаті частина українців-пенсіонерів отримають вкрай невелику надбавку (від ста гривень).

Кому підвищать пенсії і як сильно

Після перерахунку підвищувати будуть не 100%-ний розмір пенсії, а той, який людині розрахували за формулою. Наприклад, пенсія людини становить 2100 грн, але щомісяця йому платять 2600 грн (мінімальна виплата при необхідному трудовому стажі і досягненні вікової планки в 65 років).

Під час індексації на 20% йому підвищать "голу" пенсію в 2100 грн (надбавка повинна бути на рівні 420 грн). Але і після такого підвищення розрахунковий розмір пенсії буде менше, ніж мінімально гарантований законом.

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І щоб не залишити таких пенсіонерів без підвищення, таким українцям підвищать гарантований розмір пенсії до 3000 грн (тобто надбавка складе близько 15%).

Обов'язково потрібно відзначити - надбавку в 1500 грн отримають ті українці, у кого пенсія за формулою становить 7500 грн. Водночас надбавку 20% отримають тільки ті, у кого були досить високі зарплати і необхідна кількість років страхового стажу.

Також збільшать гарантований розмір пенсії для чоловіків, які мають від 35 років трудового стажу та жінок (від 30 років стажу), зокрема:

люди, яким тільки нещодавно виповнилося 70 років, отримуватимуть не менше 2760 грн (зараз – 2300 грн);

ті, кому виповнилося 70 років, не отримуватимуть менше 3120 грн (зараз – 3000 грн).

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила-до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів людей. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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