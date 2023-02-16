Дехто з українців може вийти на пенсію в 50 років: які умови і що для цього потрібно

Якщо ви потрапляєте у цю категорію, потрібно звернутися в орган Пенсійного фонду за місяць до 50-річчя або упродовж трьох місяців після.

Деякі українці можуть вийти на пенсію в 50 років/ УНІАН

Достроковий вихід на пенсію до досягнення пенсійного віку можливий для багатодітних батьків. При цьому скористатися таким правом може не лише багатодітна матір, а й батько дітей. Проте, згідно з законом, вийти на пенсію достроково зможе лише один із них, а не обоє.

Відповідний закон 2040-IX діє в Україні вже майже рік. Він набув чинності з квітня 2022 року і розширив список українців, які можуть вийти на пенсію достроково. Про умови оформлення пенсії у такій ситуації нагадали у Мінреінтеграції.

Вийти на пенсію достроково мають право багатодітна матір та багатодітний батько, які народили п’ятьох або більше дітей. Жінка за таких умов зможе оформити пенсію у віці 50 років, якщо у неї є не менше 15 років страхового стажу.

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До чоловіка трохи більші вимоги – він може вийти на пенсію в 55-річному віці за умови наявності стажу не менше 20 років. Нагадаємо, зараз в Україні пенсійний вік становить 60 років для жінок і 65 років для чоловіків.

Також право на достроковий вихід на пенсію також мають матері та батьки осіб з інвалідністю з дитинства. У цій ситуації вимоги до віку і стажу такі ж, як і до багатодітних батьків.

Як оформити дострокову пенсію

Для того, щоб вийти на пенсію достроково, потрібно подати заяву в орган Пенсійного фонду не раніше, ніж на місяць до досягнення встановленого віку (50 років для жінок і 60 для чоловіків) або не пізніше, ніж за три місяці після досягнення цього віку.

Якщо подати заяву до того, як виповниться вказаний вік, то виплати почнуть надходити одразу після досягнення цього віку.

Які документи потрібні для дострокового виходу на пенсію

В орган Пенсійного фонду потрібно занести наступні документи:

документ, що засвідчує особу;

документ, що засвідчує страховий стаж;

свідоцтва про народження дітей або їх паспорт.

Ознайомитися з повним списком категорій осіб, які мають право на достроковий вихід на пенсію в Україні, можна за посиланням.

Виплата пенсій в Україні

Раніше Главред розповідав, як відбуватиметься перерахунок пенсій у березні і хто отримає надбавку. У березні нинішнього року запланована масштабна індексація пенсій. Надбавку в розмірі 500 грн можуть отримати ті пенсіонери, у яких розрахунковий розмір виплати близький до мінімальної.

Також раніше експерти пояснили, як українці можуть збільшити собі пенсію. Громадяни України, які збираються йти на пенсію, можуть двома способами збільшити показник зарплати, від якого залежить розмір майбутньої пенсійної винагороди

Нагадаємо, наприкінці січня нинішнього року чиновники Мінсоцполітики запропонували тимчасово позбавляти пенсійних виплат окремих громадян або на певний період відмовляти їм у призначенні пенсій. Першочергово йдеться про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, що загрожують національній безпеці України.

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