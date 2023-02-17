В українців будуть проблеми зі стажем і виходом на пенсію: вчена пояснила, в чому справа

В Україні щороку вимоги до стажу збільшується на 12 місяців. У 2023-му для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати як мінімум 30 років стажу.

У 2023-му ля виходу на пенсію 60-річній людині потрібно мати 30 років стажу-вчена / колаж фото УНІАН

В Україні щороку вимоги до стажу, достатньому для виходу на пенсію, посилюються на дюжину місяців. У 2023-му, наприклад, для виходу на пенсію 60-річній людині потрібно буде мати 30 років стажу. Як говорить старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко в коментарі "Обозрєватєль", до 2028 року норма стажу становитиме вже 35 років.

За словами вченої, критичним стане 2025 рік, починаючи з якого більшість українців не зможе вийти на пенсію вчасно.

Раніше аналітики Пенсійного фонду стверджували, що навіть за умови зміни вимог до стажу близько 55% українців все одно зможуть вийти на пенсію в 60 років. Але ці оцінки були складені ще до пандемії COVID-19 та повномасштабної війни. Тільки з початком повномасштабної війни (і за попередніми підрахунками) близько 3 млн українців перестали платити єдиний соціальний внесок. І, отже, їм не зараховується стаж.

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Як каже Ткаченко, якщо ситуацію не змінити і вимоги до стажу не знизити, то при формально діючому пенсійному віці в 60 років українці будуть змушені працювати мінімум до 63 або навіть до 65 років. Інакше, всі хто не виконає вимоги по стажу, не зможуть вчасно отримати пенсію.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів людей. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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