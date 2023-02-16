Як молодим мамам оформити допомогу на дитину онлайн: інструкція від Мінсоцполітики

Допомогу від держави можна оформити в мережі. кажуть чиновники. Для цього потрібно зайти на офіційний сайт Мінсоцполітики і виконати кілька кроків.

Інструкція від Мінсоцполітики, як оформити допомогу на дитину онлайн / колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

При народженні дитини Українки можуть оформити допомогу від держави онлайн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики в каналі Telegram.

Для цього потрібно зайти на офіційний сайт відомства і виконати кілька кроків. Спершу в розділі "Е-Сервіси" потрібно вибрати розділ "Допомога при народженні дитини".

Після цього потрібно зареєструватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (Кеп). Далі, щоб заповнити електронну заяву, буде потрібно така інформація:

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свідоцтва про народження дитини;

паспортів обох батьків;

реєстраційних номерів облікової картки платників податків обох батьків;

номер банківського рахунку у форматі IBAN.

Крім того, в заяві необхідно буде вказати відомості про дитину, матір, батька, місце реєстрації та фактичне місце проживання (якщо вони не збігаються). Після цього потрібно вибрати спосіб, за яким зручно отримувати виплати − на банківську картку або на поштове відділення.

Наступний крок - якщо адресні дані заповнені вірно, то потрібно буде вибрати територіальний орган соціального захисту, який повинен розглянути запит, а також список банківський установ, з якими територіальний орган соцзахисту уклав договори в частині виплати допомоги.

Після цього для внесення банківських реквізитів в блоці "відомості для здійснення виплати" потрібно:

Додати спосіб здійснення виплати;

Вибрати банк для виплати, номер рахунку (29 символів), МФО банку (6 символів), код ЄДРПОУ банку (8 символів);

Потрібно підписати заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Рішення про призначення коштів прийде на верифікований Користувачем e-mail.

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