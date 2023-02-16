Як молодим мамам оформити допомогу на дитину онлайн: інструкція від Мінсоцполітики

При народженні дитини Українки можуть оформити допомогу від держави онлайн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики в каналі Telegram.
Для цього потрібно зайти на офіційний сайт відомства і виконати кілька кроків. Спершу в розділі "Е-Сервіси" потрібно вибрати розділ "Допомога при народженні дитини".
Після цього потрібно зареєструватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (Кеп). Далі, щоб заповнити електронну заяву, буде потрібно така інформація:
- свідоцтва про народження дитини;
- паспортів обох батьків;
- реєстраційних номерів облікової картки платників податків обох батьків;
- номер банківського рахунку у форматі IBAN.
Крім того, в заяві необхідно буде вказати відомості про дитину, матір, батька, місце реєстрації та фактичне місце проживання (якщо вони не збігаються). Після цього потрібно вибрати спосіб, за яким зручно отримувати виплати − на банківську картку або на поштове відділення.
Наступний крок - якщо адресні дані заповнені вірно, то потрібно буде вибрати територіальний орган соціального захисту, який повинен розглянути запит, а також список банківський установ, з якими територіальний орган соцзахисту уклав договори в частині виплати допомоги.
Після цього для внесення банківських реквізитів в блоці "відомості для здійснення виплати" потрібно:
- Додати спосіб здійснення виплати;
- Вибрати банк для виплати, номер рахунку (29 символів), МФО банку (6 символів), код ЄДРПОУ банку (8 символів);
Потрібно підписати заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Рішення про призначення коштів прийде на верифікований Користувачем e-mail.
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