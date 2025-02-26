Популярні овочі в лютому подорожчали: які ціни в Україні

Ви дізнаєтеся:
- Які саме овочі подорожчали
- Причини подорожчання овочів
Ціни на овочі в Україні в лютому змінювалися різнопланово. На ситуацію на ринку впливали різні чинники.
У звіті асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" зазначається, що в січні оптові ціни були на рівні:
- цибуля - 14,5 грн/кг (+4% до січня минулого року);
- картопля - 24 грн/кг (+37%);
- морква - 26,5 грн/кг (+130%);
- огірки - 113 грн/кг (+27%);
- помідори - 77,5 грн/кг (-12%);
- буряк - 15 грн/кг (+28%);
- капуста - 36,5 грн/кг (+232%).
Фахівці УКАБ пояснили, що для овочів борщового набору головними причинами зміни цін стало зменшення пропозиції якісної продукції, скорочення запасів у сховищах і несприятливі погодні умови в період збирання врожаю. Крім цього, вплив на ціни справив високий попит від оптовиків і роздрібних мереж.
"Загалом поєднання зменшення пропозиції та зростання попиту призводить до підвищення цін на овочі, зокрема на моркву, капусту, буряк і картоплю, водночас ціни на деякі імпортні продукти, наприклад, помідори, продовжують знижуватися через слабкий попит і збільшення пропозиції", - зазначили експерти.
Ціни на продукти - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна заявила, що протягом 2024 року в Україні спостерігалося істотне подорожчання продукції хлібопекарської галузі. У 2025 році зростання цін збережеться.
Водночас, в Україні спостерігається значне зниження цін на білоголову капусту. Це пов'язано зі збільшенням пропозиції на ринку, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажу в очікуванні подальшого зростання цін, були змушені активно продавати капусту через погіршення її якості.
Крім того, у січні ціни на вершкове масло зросли майже на 34% порівняно з минулим роком. Це найвищий показник за 10 років.
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