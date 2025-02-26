Популярні овочі в лютому подорожчали: які ціни в Україні

Для овочів борщового набору головними причинами зміни цін стало зменшення пропозиції якісної продукції.

https://glavred.net/economics/populyarnye-ovoshchi-v-fevrale-podorozhali-kakie-ceny-v-ukraine-10642952.html Посилання скопійоване

Популярні овочі в лютому подорожчали / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Які саме овочі подорожчали

Причини подорожчання овочів

Ціни на овочі в Україні в лютому змінювалися різнопланово. На ситуацію на ринку впливали різні чинники.

У звіті асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" зазначається, що в січні оптові ціни були на рівні:

відео дня

цибуля - 14,5 грн/кг (+4% до січня минулого року);

картопля - 24 грн/кг (+37%);

морква - 26,5 грн/кг (+130%);

огірки - 113 грн/кг (+27%);

помідори - 77,5 грн/кг (-12%);

буряк - 15 грн/кг (+28%);

капуста - 36,5 грн/кг (+232%).

Фахівці УКАБ пояснили, що для овочів борщового набору головними причинами зміни цін стало зменшення пропозиції якісної продукції, скорочення запасів у сховищах і несприятливі погодні умови в період збирання врожаю. Крім цього, вплив на ціни справив високий попит від оптовиків і роздрібних мереж.

"Загалом поєднання зменшення пропозиції та зростання попиту призводить до підвищення цін на овочі, зокрема на моркву, капусту, буряк і картоплю, водночас ціни на деякі імпортні продукти, наприклад, помідори, продовжують знижуватися через слабкий попит і збільшення пропозиції", - зазначили експерти.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна заявила, що протягом 2024 року в Україні спостерігалося істотне подорожчання продукції хлібопекарської галузі. У 2025 році зростання цін збережеться.

Водночас, в Україні спостерігається значне зниження цін на білоголову капусту. Це пов'язано зі збільшенням пропозиції на ринку, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажу в очікуванні подальшого зростання цін, були змушені активно продавати капусту через погіршення її якості.

Крім того, у січні ціни на вершкове масло зросли майже на 34% порівняно з минулим роком. Це найвищий показник за 10 років.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред