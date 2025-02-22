Вже на 10% дешевше: в Україні різко змінилась ціна на популярний продукт

Коротко:
- В Україні впали ціни на капусту
- Вона в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня
- Фермери змушені активно продавати капусту через погіршення її якості
В Україні спостерігається значне зниження цін на білокачанну капусту. Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Зазначається, що зниження цін пов’язане із збільшенням пропозиції на ринку, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажу в очікуванні подальшого зростання цін, були змушені активно продавати капусту через погіршення її якості.
"Якщо ще з середини січня фермери практично щодня підвищували ціни на цей овоч, то вже сьогодні більшість виробників змушені переглядати ціну на цю продукцію у бік зниження", - йдеться в повідомленні.
Аналітики додали, що на сьогоднішній день білокачанна капуста надходить у продаж по 32-38 грн/кг ($0,77-0,91/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
У той же час господарства, які мають запаси якісної продукції, з продажами не поспішають, оскільки впевнені, що попит на капусту активізується ближче до кінця поточного місяця.
Крім того, незважаючи на зниження цін, на сьогоднішній день білокачанна капуста в Україні надходить у продаж у середньому в 4,5 рази дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
Ціни на продукти - останні новини України
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у січні ціни на вершкове масло зросли на майже 34% порівняно з минулим роком. Це найвищий показник за 10 років.
Також відомо, що у січні 2025 року в Україні зафіксували зниження вартості молока екстра ґатунку. Порівняно з груднем 2024 року ціна впала на 1,5 гривні або 8%.
Крім того, в Україні продовжують знижуватися ціни на картоплю. Основними причинами здешевлення є збільшення імпорту та погіршення якості овоча під час зберігання.
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