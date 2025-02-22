Ціни рвонуть вгору вже у березні: в Україні подорожчає дуже популярний продукт

Вартість хлібобулочних виробів у 2024 році стабільно зростала на 1,5-3% щомісяця, розповіли в Інституті аграрної економіки.

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В Україні зросте ціна на хліб/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези Черемісіної:

У 2024 році хліб дорожчав на 1,5-3% щомісяця

У березні 2025 року хліб подорожчає ще на 3-4%

Головні причини росту цін - п одорожчання сировини, р іст цін на зерно, ціни на електроенергію, дорожче паливо і податки

Протягом 2024 року в Україні спостерігалося суттєве подорожчання продукції хлібопекарської галузі. У 2025 році ріст цін збережеться. Про це у коментарі Главреду розповіла головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна.

Вартість хлібобулочних виробів стабільно зростала в межах 1,5-3% щомісяця у 2024 році. На кінець року ціни на хліб склали:

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хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав до 51,91 грн/кг (+17,8 %),

хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – до 42,52 грн/кг (+19,0 %),

хліб житній – до 45,12 грн/кг (+20,6 %),

батон додав у ціні 20,6% і зараз коштує 27,78 грн. за 500 грам.

За прогнозом експертки, у 2025 році подорожчання цін на хліб продовжиться. Вже за січень-лютий цього року ціни зросли ще на кілька відсотків:

хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку подорожчав ще на 3,4 % – до 53,70 грн/кг.;

хліб пшеничний із борошна першого ґатунку – на 2,1 % – до 43,42 грн/кг;

хліб житній – на 0,7 % – до 45,45 грн/кг;

батон додав у ціні ще 2,4% і зараз коштує 28,46 грн. за 500 грам.

Причини росту цін на хлібобулочні вироби

За словами Черемісіної, підвищення вартості хліба зумовлене зростанням цін на сировину. У 2024 році борошно подорожчало на 27% і наприкінці року коштувало 19,93 грн/кг. Олія піднялася в ціні на 23,5%, досягнувши 72,73 грн/л, а цукор зріс на 2,9%, до 33,16 грн/кг.

"З початку 2025 року ціна борошна зросла ще на 2,5% - до 20,43 грн/кг, олія подорожчала на 3,5% і зараз коштує 75,27 грн/л, ціни на цукор залишаються стабільними: з початку року продукт подешевшав на 0,3% - до 33,06 грн/кг", - зазначила експертка.

Окрім того, вартість зерна суттєво вплинула на собівартість хлібобулочних виробів. Протягом 2024 року закупівельні ціни на пшеницю 2 класу зросли на 71,3% – з 5953 грн/т до 9763 грн/т, а на пшеницю 3 класу – на 59,9%, до 9517 грн/т.

Зростання цін на зерно триває і в 2025 році. За січень-лютий пшениця 2 класу додала ще 1200 грн/т і коштує 10 000 грн/т. Пшениця 3 класу подорожчала на 1300 грн/т, також досягнувши 10 000 грн/т.

"Дорожчають й інші складові технологічного процесу хлібопечення. Ключовий вплив мають складна ситуація в енергетиці, зростання цін на паливо, збільшення податкового навантаження", - додали в Інституті аграрної економіки.

За прогнозом Черемісіної, в Україні й надалі поступово зростимуть ціни на хлібобулочні вироби. Протягом березня 2025 року хліб може подорожчати ще на 3-4%.

Ціни на продукти - новини України

Нагадаємо, у січні ціни на вершкове масло зросли на 34% – це найбільший стрибок за 10 років, повідомляє експерт Максим Фастєєв. Головний фактор – подорожчання нефасованого масла, яке продається великими партіями.

Також в Україні різко подешевшала білокачанна капуста через збільшення пропозиції на ринку. Фермери, які раніше утримувалися від продажу, змушені активно реалізовувати продукцію через погіршення її якості. Наразі ціни впали на 10% і становлять 32-38 грн/кг.

Як повідомляв Главред, у березні 2025 року ціни на овочі залишаться стабільними, але можливе подорожчання до 5%, прогнозує Інститут аграрної економіки. Найбільше можуть зрости ціни на білокачанну капусту (до 52,5 грн/кг, +2%) та моркву (до 36 грн/кг, +2,6%).

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Хто така Світлана Черемісіна? Світлана Черемісіна - доктор економічних наук, головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, пише agrotimes.

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