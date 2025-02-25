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Українцям потрібно готуватися до підвищення цін: які продукти в "зоні ризику"

Марія Николишин
25 лютого 2025, 14:57
248
Україна не має достатньо потужного виробництва овочів закритого ґрунту.
Українцям потрібно готуватися до підвищення цін: які продукти в 'зоні ризику'
Ціни на овочі / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

  • В Україні можуть значно подорожчати овочі
  • Тепличне господарство не досягло того рівня, щоб задовольняти внутрішній попит
  • Також є певний конфлікт між виробниками молочної продукції

Тепличне господарство в Україні не здатне повністю задовольнити попит споживачів, і це може призвести до подорожчання овочів. Про це повідомила експертка Лариса Гук в ефірі Київ24.

За її словами, сьогодні спостерігається певний відкат цін, оскільки споживачі вже не готові платити більше. Однак овочева група залишається в зоні ризику, оскільки країна не має достатньо потужного виробництва овочів закритого ґрунту.

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"Зараз спостерігається значне зростання імпорту продуктів з-за кордону, що, на жаль, поступово витісняє українських виробників. Полиці магазинів заповнені імпортною продукцією — молодою картоплею з Єгипту, капустою з Греції, томатами з Туреччини", - наголосила експертка.

Вона підкреслила, що за 30 років незалежної України не склалося з тим, щоб тепличне господарство досягло того рівня, щоб задовольняти внутрішній попит.

Крім того, Гук додала, що зараз можна побачити певний конфлікт на ринку між виробниками молока-сировини та виробниками молочної продукції.

"Молокозаводи звинувачують фермерів у підвищенні цін, але ще влітку минулого року саме молокозаводи і стали причиною цієї ситуації, коли скуповували сировину для виробництва масла на експорт", - підсумувала вона.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна заявила, що протягом 2024 року в Україні спостерігалося суттєве подорожчання продукції хлібопекарської галузі. У 2025 році ріст цін збережеться.

Водночас, в Україні спостерігається значне зниження цін на білокачанну капусту. Це пов’язано із збільшенням пропозиції на ринку, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажу в очікуванні подальшого зростання цін, були змушені активно продавати капусту через погіршення її якості.

Крім того, у січні ціни на вершкове масло зросли на майже 34% порівняно з минулим роком. Це найвищий показник за 10 років.

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