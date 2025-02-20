Найвища ціна за 10 років: в Україні рекордно подорожчав популярний продукт

Молочний продукт стрімко дорожчає протягом року.

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В Україні суттєво подорожчало масло / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні продовжує дорожчати вершкове масло

Ціни досягли максимуму за останні 10 років

У січні ціни на вершкове масло зросли на майже 34% порівняно з минулим роком. Це найвищий показник за 10 років. Про це повідомляє експерт молочного ринку Максим Фастєєв, пише Інфагро.

"Основним драйвером є товарний ринок – нефасоване масло, яке продається великими партіями, зокрема експортується або імпортується", – каже він.

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За його словами, річна споживча інфляція вершкового масла може прискоритись за підсумками лютого або березня, але це відбудеться вже не через подорожчання продукту в магазині, а через низьку базу попереднього періоду.

Водночас він зазначає, що споживчі ціни на масло стабілізуються, про це свідчать випадки акційних пропозицій.

"Весною маємо побачити більш чіткий тренд до зниження кінцевої вартості продукту", – прогнозує Фастєєв.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, у січні 2025 року в Україні зафіксували зниження вартості молока екстра ґатунку. Порівняно з груднем 2024 року ціна впала на 1,5 гривні або 8%.

Крім того, в Україні дешевшають яблука. В другий тиждень лютого якісні яблука продавалися за ціною 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), що приблизно на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

Водночас виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що українцям потрібно готуватися до зростання цін на продукти вже цієї весни. За його словами, подорожчають навіть продукти з дешевого сегмента, а головним чинником інфляційної динаміки залишається девальвація гривні.

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