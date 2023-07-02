Отримувати і пенсію, і соцдопомогу з держбюджету: хто має на це право

Фахівці Пенсійного фонду розповіли, хто з українців може отримувати одночасно і соціальну допомогу від держави і пенсію.

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Українці можуть, крім належних їм соціальних виплат, отримувати й інші види допомоги / колаж Главред, фото УНІАН

Деяким категоріям українців, крім соціальної допомоги з державного бюджету, може також призначатися пенсія. Про це повідомляє портал РБК-Україна.

Право на такі виплати мають люди, у яких є інвалідність будь-якої групи з дитинства (встановлена по досягненню ними повноліття). Ось тільки розмір виплат, відповідно, буде різним і буде залежати саме від групи інвалідності.

Такі українці можуть, крім належних їм соціальних виплат, отримувати й інші види допомоги. Зокрема, як зазначають в ПФУ, пенсію по втраті годувальника (якщо, звичайно, сім'я має на неї право).

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Скільки платять людям з інвалідністю з дитинства

особам з інвалідністю з дитинства I групи ‒ сто відсотків прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність (станом на 2023 рік - 2093 грн);

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи - 80% прожиткового мінімуму (1674,40 грн);

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи - 60% прожиткового мінімуму (1255,80 грн);

на дітей з інвалідністю віком до 18 років виплачують 70% (1465,10 грн).

Це передбачено законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Яка зараз пенсія по втраті годувальника

Для обчислення розміру пенсії у разі втрати годувальника необхідно обчислити розмір пенсії за віком померлого годувальника (з урахуванням його стажу та заробітку).

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмірі:

на одного непрацездатного члена сім'ї - 50% пенсії за віком померлого годувальника;

на двох і більше непрацездатних членів сім'ї ‒ 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, яка розподілятиметься між ними рівними частками.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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