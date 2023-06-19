Як пенсіонери можуть отримувати щомісячні надбавки: у чому секрет

Українським пенсіонерам нагадали про можливість отримувати щомісячні надбавки до їх традиційних пенсійних виплат.

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Законом розмір надбавки закріплений на рівні 10% прожиткового мінімуму в Україні / колаж Главред, фото УНІАН

Деякі українські пенсіонери можуть отримувати законну надбавку в розмірі щомісячних 258 грн. Про це повідомляє портал "РБК".

Згідно з інформацією спеціалізованих чиновників, мають право отримувати надбавку до пенсії в розмірі 258,90 гривень ті пенсіонери, які протягом життя систематично здавали кров і отримали звання "Почесного донора".

Законом розмір надбавки закріплений на рівні 10% прожиткового мінімуму в Україні. На 2023 рік він становить 2589 гривень.

Як можна отримати доплату до пенсії

Отримати цю надбавку можуть тільки громадяни, яким присвоєно звання "Почесний донор України". Для того щоб претендувати на нього, потрібно регулярно здавати кров і документально підтверджувати кожен випадок.

Зокрема, потрібно здати:

40 разових максимально допустимих доз крові;

60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

Дивіться відео "Зростання прожиткового мінімуму в Україні: на що це вплине і як змінить пенсії":

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