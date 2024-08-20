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Майже півмільйона пенсіонерів отримають виплати до Дня Незалежності

Анна Косик
20 серпня 2024, 09:59
537
У серпні пенсійним фондом передбачено виплату одноразової допомоги 471 тисячі українцям на пенсії.
пенсионери, деньги
Окрім пенсіонерів виплати зможуть отримати окремі категорії українців / Колаж: Главред, фото: pixabay, скрін з відео

У серпні у визначену дату разом із пенсією певні категорії громадян України отримають додаткову виплату до Дня Незалежності. Як повідомили у пресслужбі ПФУ, виплати передбачені і для військовослужбовців та ветеранів війни, а також окремих категорій населення, що не є пенсіонерами. Однак їх виплачуватимуть на підставі поданих заявок на рахунки військових частин та установ, де громадяни проходять службу, або ж після звернення ПФУ з підтверджуючими документами на право виплати.

"Подати заявку / заяву на разову грошову виплату до Дня Незалежності України можна до 1 жовтня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Виплати до Дня Незалежності передбачені у таких розмірах:

відео дня
  • Особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи - 3100 гривень, II групи - 2900 гривень, III групи - 2700 гривень.
  • Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 1000 гривень.
  • Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 3100 гривень.
  • Членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 650 гривень.
  • Учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 450 гривень.

Що таке Пенсійний фонд України (ПФУ)?

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Додаткові виплати українцям - що відомо

Нагадаємо, у серпні деякі громадяни України пенсійного віку зможуть претендувати на виплату додаткової тисячі гривень до пенсії. Стосується це тих, у кого погіршений стан здоров'я.

Раніше стало відомо, що українці, які були евакуйовані із зон бойових дій, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 2 тисяч гривень для дорослих і 3 тисяч гривень для дітей та осіб з інвалідністю.

Важливо й те, що в Україні літні виплати субсидій (з 1 травня по 30 вересня) фонд автоматично розраховує і надає більшості українців, якщо не відбулося змін у майновому стані.

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