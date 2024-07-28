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Додаткова тисяча до пенсії: хто може отримати виплату

Анна Косик
28 липня 2024, 17:20
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Одразу декілька категорій українців пенсійного віку матимуть можливість отримати додаткову виплату.
Пенсионеры, гривны
Частина пенсіонерів може отримати додаткову виплату до пенсії / Колаж: Главред, фото: flickr

У серпні деякі громадяни України пенсійного віку зможуть претендувати на виплату додаткової тисячі гривень до пенсії. Стосується це тих, у кого погіршений стан здоров'я.

Як повідомили у Пенсійному фонді України, розмір цієї доплати розрахували як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. У серпня 2024 року це складатиме майже тисячу - 944 гривні.

Однак доплату зможуть отримати лише ті, хто підпадає під певні критерії та може офіційно підтвердити погіршення свого здоров'я. Серед умов отримання додаткових коштів є те, що пенсіонер має проживати сам, бути віком від 80 років, офіційно потребує догляду, зокрема від соцпрацівників та має пенсію за віком.

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Цій категорії пенсіонерів зможуть виплатити додаткові 944 гривні після того, як вони особисто звернуться до відповідних органів із заявою та документами, що підтверджують погіршення стану здоров'я.

Що таке Пенсійний фонд України?

Пенсійний фонд України — центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення, проводить збір, накопичення та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, повідомляє "Вікіпедія".

Виплати пенсіонерам в Україні - останні новини

Раніше повідомляли, що в Україні пенсійна система влаштована таким чином, що з часом формула виплат застаріває (тобто застарівають показники, які враховуються в ній). Таким чином, навіть люди, у яких великий трудовий стаж, можуть отримувати маленьку пенсію.

Нагадаємо, з повним страховим стажем (35 років) українцю, який виходить на пенсію за загальними правилами, для отримання виплат у розмірі 15 тисяч грн потрібно мати зарплату, яка в 3,16 раза вища за середню.

Напередодні стало відомо, що в Україні пенсіонерів, які не повідомили вчасно ПФУ про своє працевлаштування або про своє звільнення протягом 10 днів, можуть зобов'язати повернути частину виплати до бюджету.

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