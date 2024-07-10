В Україні через кінець опалювального сезону (з 16 жовтня до 15 квітня) субсидія буде меншою, оскільки призначається до дня його завершення.

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Як оформити субсидії: кому не продовжать виплати та що змінилося / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні через кінець опалювального сезону (з 16 жовтня по 15 квітня) субсидії на послуги ЖКГ будуть меншими, оскільки призначалися ще задовго до дня його завершення. Літні виплати субсидій (з 1 травня по 30 вересня) фонд автоматично розраховує і надає більшості українців, якщо не відбулося змін у майновому стані. Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Житлові субсидії на опалення

Відповідно до правил субсидія призначається на період з місяця звернення до дня завершення опалювального сезону. Тобто, кажуть експерти, у квітні та жовтні, з огляду на строки опалення з 16 жовтня до 15 квітня, українцям буде надано допомогу на оплату послуг ЖКГ тільки через 15 днів.

"У квітні субсидія, яка буде виплачуватися в травні, розрахована на всі послуги, включно з 15 днями на опалення", - зазначили чиновники ПФУ.

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Субсидії на літній сезон

З 1 травня до 30 вересня ПФУ автоматично розраховує та надає субсидії більшості українців на неопалювальний сезон. Однак у разі змін у майновому стані або складі сім'ї одержувачі субсидій мають надати інформацію про ці зміни до територіальних органів фонду.

Список категорій громадян, які мають звернутися за призначенням субсидії, оприлюднено на порталі Пенсійного фонду України (причому наразі звернення можна оформити дистанційно).

До слова, на 2024 рік у держбюджеті виділено 49,9 млрд гривень на житлові субсидії, що на 32% більше, ніж у 2023 році (понад 3,2 млн домогосподарств отримають таку допомогу).

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування, проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України, а також здійснює контроль за їх використанням.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат було призупинено. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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